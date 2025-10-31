1 órája
Együtt a gyógyulásért: Jótékonysági sütivásár Dunaföldváron Varga Norbertért
A szeretet és az összefogás ereje újra megmutatkozik Dunaföldváron!
Jótékonysági sütivásárt szerveznek Varga Norbertért, hogy segítsék őt a gyógyulás útján, és támogassák felépülését. 2023 februárjában Norbert váratlanul összeesett, és kétszeri újraélesztés után sikerült megmenteni az életét. Az igazi csata itt kezdődött meg Norbert és családja számára, ugyanis a sikeres újraélesztéséig nagyon sok idő telt el, emiatt súlyos agykárosodás lépett fel a fiatalembernél. Minden szelet süti, minden mosoly és minden adomány közelebb visz ahhoz, hogy Norbert újra egészséges lehessen. A rendezvény teljes bevételét Norbert gyógyulására ajánlják fel a szervezők. A jótékonysági sütivásárra 2025. november 18-án, kedden, 13:00 és 17:00 óra között kerül sor, a Dunaföldvári Művelődési Ház előterében. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki finom házi sütemények vásárlásával szeretne segíteni. Ha nem tud személyesen részt venni, akkor is támogathatja Norbertet a 11773463-00275136 bankszámlaszámon keresztül, vagy csatlakozhat az „Összefogás Norbiért” Facebook-csoporthoz.
Nagyon várják vissza osztálytársukat!
