9 órája
Mindenkinek örömöt okozott ez a szép munka! (képgalériával)
Ismét sikerrel zárult egy a Jót-Szívből Dunaújvárosért akciócsoport és a segítői által létrehozott megmozdulás. Ezúttal a takarítás világnapja alkalmából szervezett jótékonysági akció ünnepélyes záróeseményére a díjátadójára került sor a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményében hétfő délután.
Az ünnepségnek ragyogó hangulatot adott a Szabó Magda Tagintézmény 4. évfolyamos kórusának előadása. Barta Endre, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármesterétől ezt is hallottuk: –Többször megköszöntem már a Jót-Szívből Dunaújvárosért akciócsoportnak azt, hogy a hívószavaikat minél szélesebb generációkhoz juttatják el. A mostani Takarítási Világnapra szervezett akciójuk is megmutatta, hogy célt értek és a pedagógusok vezetésével nagyon sokan részt vettek rajta és szép munkát végeztek, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez a tevékenység a mi generációnknak még talán nem természetes, de a gyermekeinkben már lehet bízni, hogy felelősen fognak gondolkodni a környezetünkről, s vele a jövőnkről. Ezért sokkal tisztább környezetben élhetik majd az életüket. Egy kis elismerésként fogjuk átadni nektek az ajándékunkat, a mozijegyeket.
A gyermekek megértették, hogy miért van szükség erre a munkára
Petrás Gábor az akciócsoport vezetője így értékelte ezt a most lezárt fejezetüket.
– Nagyon jól zárult. A legfontosabb az volt, hogy az üzenetünk célba ért, megtalálta a diákokat, akik ennek a hatására vettek részt a közös munkánkban. Ehhez nyilván megkerestük a Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum vezetőjét, hogy legyenek a segítségünkre. Így történt és ezért született meg a közös siker. Nem a számok tükrében mérem a sikerünket, hanem abban, hogy kijöttek a gyermekek, meglátták az állapotokat és megértették, hogy miért van szükség erre a munkára. Odajött hozzám három vasváris diáklány és azt mondták, hogy ezt nem mi, hanem a felnőttek dobálták ide és mégis miért nekünk kellett összeszednünk? És ott, ez volt a lényeg. Ők hazamentek és nyilván megkérdezték ezt a dolgot a szüleiktől. A gyermek tud a szüleire hatni, és rajtuk keresztül szembesültek azzal a ténnyel, hogy az eldobált szemét nagyobb részét csakis a felnőtt generáció dobálhatta el tudatosan azokra a helyekre. Remélhető, hogy visszatartó ereje lesz.
Fontosak vagytok nekünk, ezért eljöttünk hozzátok!
Ma ezt üzentük a diákoknak, akik remek munkát végeztek a közösség számára, mi pedig ajándékokat hoztunk nekik. A Szabó Magda iskola diákjai nagyon szép műsorral leptek meg bennünket. Ezért mindnyájunknak emlékezetes lett az akción való részvétel és a díjátadó is.
A résztvevő iskolásokat a tanulói részvételi arányuk alapján díjazták
Az eredmények alapján a BIROK Szabó Magda Tagintézmény és a Vasvári Pál sportiskola diákjai holtversenyben végeztek az élen. A középiskolások közül a a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola diákjai végeztek az élen. A különdíjat a jószolgálati Otthon csapata nyerte el.
Adományátadó a Szabó Magda iskolábanFotók: Balogh Tamás
Döbbenetes adatok a szemetelésről
Tóth Imre a DLSZ elnöke könyörtelenül szembesítette a jelenlévőket erről a nem sok jót ígérő dologról.
– Az idei Világtakarítási Nap rávilágít arra, hogy sürgető szükség van a tudatosság növelésére. Ezért azt is meghirdették, hogy nagyszerű dolog lenne, ha az iskolákat is bevonnánk ebbe, hiszen az ő életkorukban nagyon fontos az erre való ráhangolódás. Tavaly több, mint 22 millió ember csatlakozott ehhez a rendszerhez, és 165 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek. Csak Németországban 600 ezren tartottak velük. Az ENSZ javaslata szerint a lakosság legalább 5%-át meg kéne mozgatni. Ennek az elvárásnak itt, Dunaújvárosban pontosan megfelelünk. A hétköznapi nehézségek közül választva, a mérések szerint csak a divatipar évente 92 millió tonna hulladékot termel. Mára már Digitális Takarítási Világnapot is alapítottak. Erre azt hirdették meg, hogy a számítástechnikai rendszereinkből, amit lehet, takarítsunk ki. Ezáltal a CO2 megtakarítás lesz nagyobb. Kezdetben 285 ezer Gigabájt felesleges adattól szabadultak meg, ami 72 Tonna CO2 megtakarítást jelentett. Az egyenleg azóta is egyre magasabb számokat produkál. Nagyon fontos, hogy a hagyományos tevékenységünket se hagyjuk abba!
Jót-Szívből Dunaújvárosért – Folytatni kell ezt a munkát!
Mondta üdvözlő beszédében Faragó Milán, a Decathlon fenntarthatósági vezetője, majd ezzel folytatta:
– Nagyon szeretnénk, ha a jövőben még több vállalat, akár multi cég és a vállalkozók is társulnának és támogatnák a következő ilyen rendezvényünket. Mi is egy nagyobb volumenű eseményt szeretnénk létrehozni a jövőben. Sokkal több felnőttet szeretnénk elérni, mert ahogy azt a Gábor is elmondta, ezt a rengeteg szemetet nem a gyermeke vitték ki azokra a szép területekre. A környezettudatos gondolkodásukon még fejleszteni kell az idősebb generációnak.
Lelkes csapattal
Farkas Márta a BIROK Szabó Magda Tagintézmény igazgatója, ahogy a diákjai, lelkesen vett részt a munkában és úgy fogadták a nekik szánt ajándékokat is. Tőle ezt is hallottuk.
– Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeinket a bolygónk jövőjének a zálogára, a fenntarthatóság fontosságára és arra, hogy ne szemeteljünk. A közös munkánk több, mit háromszázan vettünk részt a programon. Örömmel tettük, ezért hajrá, mert várjuk a következő hasonló programokat! A Vándorbotot holtversenyben nyertük el a vasvárisokkal, de majd félévekre megosztozunk rajta, aztán majd jövőre ismét versenybe szállunk érte.
Hagyománnyá vált a részvételünk
Hallottuk Gálosfai Tímeától a Vasvári Pál iskola vezetőjétől, aki ezt is elmondta:
– Nagy izgalommal fogadtuk az első alkalommal érkező felhívást, mert akkor úgy éreztük, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket vele. de azonnal átszerveztük az összes programunkat, hogy megjelenhessünk rajta. Azonnal éreztük, hogy ebből hagyományt teremtünk, mert nekünk ott kell lenni rajta. Tennünk kell a környezetünkért, mert ez a mi élethelyzetünk! A megosztott díj nem fog gondot okozni, mert azt most átadjuk egy fél évre a Szabó Magda iskolásoknak, hiszen nálunk már egy évet ott pihent, utána pedig visszakerülhet hozzánk, hogy újra büszkék lehessünk rá.
Örömmel vettük a részvételi lehetőséget, Köszönjük! Mondta Németh Lászlóné a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola vezetője, majd ezzel folytatta:
– Mi már elnyertük az Öko Iskola címet, és ezért is örömmel csatlakozunk minden ilyen akár iskolai, vagy azon kívül bonyolított kezdeményezéshez. Nagyon örülünk, hogy eljuttathatjuk a középiskolás diákjaihoz és velük a szüleikhez is ezt a fontos üzenetet, hogy nagyon fontos a jövőre gondolni!
Mi is tevékeny résztvevői vagyunk a város közösségének!
László Katalintól a Jószolgálati Otthon, Ápoló Otthon vezetőjétől ezt is hallottuk:
– Nagyon szívesen csatlakozunk a hasonló kezdeményezésekhez. Ezek nekünk is jó, mert az egyik célunk a társadalomba való beilleszkedésünk. Ezt ilyenkor maximálisan elérjük. Ilyenkor a lakóinkat is el tudjuk fogadtatni a város közösségével, hiszen láthatják, hogy ők is aktív tagjai a városunknak. Köszönjük az ajándékokat és örömmel őrizzük a Jót,- Szívből Dunaújvárosért! akciócsoport adományát a Vándorserleget!
Házhoz szállította a mozijegyeket
Kutasi Sándor, a Kultik mozi vezetője nem bízta a véletlenre a gyermekek megérdemelt ajándékait. Magával Hozta a Szabó Magda Tagintézmény, a Vasvári Pál iskola és a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola 150-150, valamint a Jószolgálati otthon 50 darab mozijegyét.
Így zajlott a takarítási világnap helyi eseménye
A takarítás világnapja (World Cleanup Day) minden évben a szeptember 20-a körüli hétvégén kerül megrendezésre. A célja a globális szemléletformálás és a helyi cselekvés ösztönzése. A Dunaújvárosi Decathlon Áruház és a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! szervezet is minden évben részt vesz ezen az eseményen. Az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.
