Mindenkinek örömöt okozott ez a szép munka! (képgalériával)

Az ünnepségnek ragyogó hangulatot adott a Szabó Magda Tagintézmény 4. évfolyamos kórusának előadása. Barta Endre, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármesterétől ezt is hallottuk: –Többször megköszöntem már a Jót-Szívből Dunaújvárosért akciócsoportnak azt, hogy a hívószavaikat minél szélesebb generációkhoz juttatják el. A mostani Takarítási Világnapra szervezett akciójuk is megmutatta, hogy célt értek és a pedagógusok vezetésével nagyon sokan részt vettek rajta és szép munkát végeztek, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez a tevékenység a mi generációnknak még talán nem természetes, de a gyermekeinkben már lehet bízni, hogy felelősen fognak gondolkodni a környezetünkről, s vele a jövőnkről. Ezért sokkal tisztább környezetben élhetik majd az életüket. Egy kis elismerésként fogjuk átadni nektek az ajándékunkat, a mozijegyeket.

A Jót-Szívből Dunaújvárosért akciócsoport adományátadóján Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A gyermekek megértették, hogy miért van szükség erre a munkára

Petrás Gábor az akciócsoport vezetője így értékelte ezt a most lezárt fejezetüket.

– Nagyon jól zárult. A legfontosabb az volt, hogy az üzenetünk célba ért, megtalálta a diákokat, akik ennek a hatására vettek részt a közös munkánkban. Ehhez nyilván megkerestük a Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum vezetőjét, hogy legyenek a segítségünkre. Így történt és ezért született meg a közös siker. Nem a számok tükrében mérem a sikerünket, hanem abban, hogy kijöttek a gyermekek, meglátták az állapotokat és megértették, hogy miért van szükség erre a munkára. Odajött hozzám három vasváris diáklány és azt mondták, hogy ezt nem mi, hanem a felnőttek dobálták ide és mégis miért nekünk kellett összeszednünk? És ott, ez volt a lényeg. Ők hazamentek és nyilván megkérdezték ezt a dolgot a szüleiktől. A gyermek tud a szüleire hatni, és rajtuk keresztül szembesültek azzal a ténnyel, hogy az eldobált szemét nagyobb részét csakis a felnőtt generáció dobálhatta el tudatosan azokra a helyekre. Remélhető, hogy visszatartó ereje lesz.

Fontosak vagytok nekünk, ezért eljöttünk hozzátok!

Ma ezt üzentük a diákoknak, akik remek munkát végeztek a közösség számára, mi pedig ajándékokat hoztunk nekik. A Szabó Magda iskola diákjai nagyon szép műsorral leptek meg bennünket. Ezért mindnyájunknak emlékezetes lett az akción való részvétel és a díjátadó is.