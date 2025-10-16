október 16., csütörtök

Alkotás, játék, jókedv

1 órája

Őszi kézműves játszóház várja a gyerekeket Rácalmáson

Őszi levelek, színes papírok és vidám alkotás – ez várja a legkisebbeket Rácalmáson. A játszóházban a Művelődési Ház és a Szociális Központ munkatársai segítenek abban, hogy a szünet élményekkel teli legyen.

Duol.hu

Az őszi szünetben sem maradnak program nélkül a rácalmási gyerekek. A játszóházban a kicsik színes, őszi hangulatú kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahol garantált a jókedv és a kreativitás.

játszóház
A játszóházban a kicsik színes, őszi hangulatú kézműves foglalkozásokon vehetnek részt
Forrás:  Shutterstock

Őszi játszóház Rácalmáson

A Rácalmási Szociális Központ és a Művelődési Ház munkatársai kézműves délelőttel készülnek a gyerekeknek, hogy az őszi szünet is tartalmasan, vidáman teljen. A programot 2025. október 30-án, csütörtökön 9.00 és 12.00 óra között tartják a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban (Rácalmás, Szigetfő u. 31.).

A résztvevők különféle őszi témájú alkotásokat készíthetnek, miközben közösségi élményben, alkotásban és sok nevetésben lehet részük. A szervezők minden gyermeket szeretettel várnak – a programon való részvétel ingyenes.

Színes programokkal

Ahogy arról korábban írtunk az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva különleges felhívással várja a kreatív alkotókat a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár. A rajzpályázat célja, hogy a résztvevők a saját fantáziájuk segítségével újragondolják kedvenc könyvük világát – akár egy borító, akár egy illusztráció formájában. 

 

