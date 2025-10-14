október 14., kedd

Zene a cukiban

57 perce

Újabb zenés est a Zenélő Jakó Cukrászdában – jazz, fiatalok, finomságok

Október 17-én, pénteken 18 órakor megtelik zenével a Vasmű úti Jakó Cukrászda. Ennek az oka nem más, mint hogy ismét lesz Zenélő Jakó Cukrászda, ahol ezúttal egy fiatal, önszerveződő zenesulis kvartett ad koncertet.

Fekete Györgyi

A Zenélő Jakó Cukrászda fellépő művészei ezúttal egy kvartett. A zenekar tagjai: Bognár Samu (dob), Kavai Nimród (basszusgitár), Kele András (szaxofon) és Mess Krisztián (zongora). A négy fiatal muzsikus a klasszikus jazz standardek világába kalauzolja el a közönséget – könnyed, improvizatív, mégis igényes előadásmóddal.

Zenélő Jakó Cukrászda
A Zenélő Jakó Cukrászda korábbi estjei is népszerűek voltak.

A koncert a cukrászda jól ismert „Zenélő Jakó” rendezvénysorozatának része, amely már évek óta sikerrel működik Dunaújvárosban. A programsorozat célja, hogy a helyi tehetségeknek, különösen a Sándor Frigyes Zeneiskola növendékeinek lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra, miközben a közönség egy barátságos, családias közegben élvezheti a muzsikát – természetesen finom sütemények és illatos kávék társaságában. 

Zenélő Jakó Cukrászda: művészetet visz a közönséghez

 A kezdeményezés még évekkel ezelőtt indult, amikor a cukrászda tulajdonosa, azzal az ötlettel állt elő, hogy a süteményillat mellé zenei élményt is kínáljon vendégeinek. Azóta a hely nemcsak cukrászdaként, hanem mini koncerthelyszínként is ismertté vált. A program minden alkalommal más zenei műfajba enged betekintést – volt már klasszikus, népzenei és modern popzenei est is, most pedig a jazz kerül a középpontba. A fiatal zenészek számára a fellépés különleges, hiszen közvetlen kapcsolatban lehetnek a közönséggel, és egy bensőséges, inspiráló környezetben muzsikálhatnak.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit pénteken este – legyen szó zenerajongókról, édességkedvelőkről vagy egyszerűen csak egy kellemes estére vágyókról.

Kalandra, muzsikára, sütire fel!

 

