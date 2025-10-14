Újabb zenés est a Zenélő Jakó Cukrászdában – jazz, fiatalok, finomságok

A Zenélő Jakó Cukrászda fellépő művészei ezúttal egy kvartett. A zenekar tagjai: Bognár Samu (dob), Kavai Nimród (basszusgitár), Kele András (szaxofon) és Mess Krisztián (zongora). A négy fiatal muzsikus a klasszikus jazz standardek világába kalauzolja el a közönséget – könnyed, improvizatív, mégis igényes előadásmóddal.

A Zenélő Jakó Cukrászda korábbi estjei is népszerűek voltak.

A koncert a cukrászda jól ismert „Zenélő Jakó” rendezvénysorozatának része, amely már évek óta sikerrel működik Dunaújvárosban. A programsorozat célja, hogy a helyi tehetségeknek, különösen a Sándor Frigyes Zeneiskola növendékeinek lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra, miközben a közönség egy barátságos, családias közegben élvezheti a muzsikát – természetesen finom sütemények és illatos kávék társaságában.

Zenélő Jakó Cukrászda: művészetet visz a közönséghez

A kezdeményezés még évekkel ezelőtt indult, amikor a cukrászda tulajdonosa, azzal az ötlettel állt elő, hogy a süteményillat mellé zenei élményt is kínáljon vendégeinek. Azóta a hely nemcsak cukrászdaként, hanem mini koncerthelyszínként is ismertté vált. A program minden alkalommal más zenei műfajba enged betekintést – volt már klasszikus, népzenei és modern popzenei est is, most pedig a jazz kerül a középpontba. A fiatal zenészek számára a fellépés különleges, hiszen közvetlen kapcsolatban lehetnek a közönséggel, és egy bensőséges, inspiráló környezetben muzsikálhatnak.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit pénteken este – legyen szó zenerajongókról, édességkedvelőkről vagy egyszerűen csak egy kellemes estére vágyókról.

Kalandra, muzsikára, sütire fel!