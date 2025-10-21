október 21., kedd

Ismerkedős délután a DUFiókáknál: a legkisebbeké volt a főszerep

A Dunaújvárosi Egyetem munkahelyi bölcsődéje, a DUFiókák idén is megrendezte hagyományos ismerkedős családi délutánját

Duol.hu

Az eseményen a bölcsőde régi és új kis lakói egyaránt részt vettek, a nap pedig a jókedvről és a közös élményekről szólt. A gyerekek csúszdázhattak, ugrálóváraztak, és csillámtetoválással díszíthették kezüket, miközben a szülők házi készítésű süteményekkel és üdítőkkel lepték meg a kicsiket és a nevelőket. A rendezvény igazi közösségi élményt nyújtott, ahol a családok és a gondozók együtt ünnepelték az összetartozást - adta hírül az egyetem honlapja.

