Bábok, színjátszás és emlékek – Irodalmi teadélután Perkátán

Október 17-én, pénteken 15 órától kerül megrendezésre az Irodalmi teadélután, melynek helyszíne a hangulatos Győry-kastély díszterme lesz. A délután fő témája a Perkátai Báb- és színjátszó szakkör történetének bemutatása, amely betekintést nyújt a helyi amatőr előadóművészet gazdag múltjába. Az esemény során két elkötelezett és sokat tapasztalt közreműködő, Basticz Józsefné és Szarka Istvánné segítségével ismerhetjük meg a szakkör alakulását, fejlődését, emlékezetes előadásait és közösségi szerepét. Ezen a jeles alkalmon utoljára nyílik lehetőség a látogatók számára, hogy megtekintsék a Perkátai Báb- és Színjátszó Szakkör történeti kiállítását. A rendezvényt a Perkátai Általános Művelődési Központ – József Attila Könyvtár szervezi, akik sok szeretettel és nyitott szívvel várnak minden érdeklődőt– írta Perkáta Könyvtár közösségi oldala.

