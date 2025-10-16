október 16., csütörtök

Győry-kastély

2 órája

Bábok, színjátszás és emlékek – Irodalmi teadélután Perkátán

Címkék#Győry-kastély#báb#Irodalmi teadélután#esemény#perkáta

A Perkátai Könyvklub ismét egy különleges eseményre invitálja az irodalom és helytörténet iránt érdeklődő közönséget.

Duol.hu

Október 17-én, pénteken 15 órától kerül megrendezésre az Irodalmi teadélután, melynek helyszíne a hangulatos Győry-kastély díszterme lesz. A délután fő témája a Perkátai Báb- és színjátszó szakkör történetének bemutatása, amely betekintést nyújt a helyi amatőr előadóművészet gazdag múltjába. Az esemény során két elkötelezett és sokat tapasztalt közreműködő, Basticz Józsefné és Szarka Istvánné segítségével ismerhetjük meg a szakkör alakulását, fejlődését, emlékezetes előadásait és közösségi szerepét. Ezen a jeles alkalmon utoljára nyílik lehetőség a látogatók számára, hogy megtekintsék a Perkátai Báb- és Színjátszó Szakkör történeti kiállítását. A rendezvényt a Perkátai Általános Művelődési Központ – József Attila Könyvtár szervezi, akik sok szeretettel és nyitott szívvel várnak minden érdeklődőt– írta Perkáta Könyvtár közösségi oldala.

Irodalmi teadélután
Irodalmi teadélután Perkátán október 17-én a Győry-kastélyban – a báb- és színjátszó szakkör története kerül bemutatásra.
Forrás: Canva

 

 

