Teadélután az Írisz Versszínpaddal az MMK-ban

A Munkásművelődési Központ (Apáczai Csere János út 11.) szeretettel vár minden érdeklődőt az „Októberi Teadélután az Írisz Versszínpaddal” című könnyed irodalmi rendezvényére, amelyet 2025. október 27-én, 17 órától tartanak. Az Írisz Versszínpad 2009 óta rendszeresen megörvendezteti az MMK közönségét hangulatos, változatos irodalmi előadásaival. A társulat 2016 óta a Pro Cultura Intercisae kitüntetés büszke birtokosa. A társulat gyakran viszi el a költészet vigasztaló erejét idősek otthonába, a Jószolgálati Otthon lakóihoz, valamint a környékbeli településekre, ahol gyermekek és felnőttek egyaránt élvezhetik az előadásokat. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki szereti az irodalmat, a jó társaságot, és az őszi hangulatot - adta hírül az MMK.

Október 27-én az MMK-ban az Írisz Versszínpad teadélutánja – hangulatos irodalmi rendezvény minden korosztálynak.

