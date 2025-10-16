október 16., csütörtök

Kézműves foglalkozás

1 órája

Boszorkányos jelmezparádé és őszi varázslat az Intercisa Múzeumban

Címkék#jelmezverseny#kézműves foglakozás#Intercisa Múzeum#Dunaújváros#gyerek

Az ősz egyik legizgalmasabb családi programja várja a látogatókat október 18-án az Intercisa Múzeumban. A „Szellemek és boszorkányok” napja igazi élménydélutánt ígér – kézműveskedéssel, jelmezekkel és rengeteg vidámsággal.

Duol.hu

Az Intercisa Múzeum második emeletén délután 14 és 18 óra között kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, ahol őszi témájú alkotásokat készíthetnek a múzeum munkatársainak segítségével. A program célja, hogy mindenki megélje a kreativitás örömét – a kisebbek és a nagyobbak egyaránt. A délután fénypontja a jelmezverseny, amelyre mindenkit bátorítanak, hogy ötletes, vicces vagy éppen boszorkányosan kreatív jelmezben érkezzen. A legötletesebb jelmezek gazdái ajándékokkal térhetnek haza, de a legfontosabb mégis a jókedv és az együtt töltött idő lesz. A részvétel gyerekeknek 500 forintba kerül, a felnőttek számára pedig ingyenes. Egy délután, ahol életre kelnek a szellemek és boszorkányok, a gyerekek alkothatnak, játszhatnak, és egy pillanatra mindenki részese lehet az ősz varázslatának.

Intercisa Múzeum
Október 18-án az Intercisa Múzeumban boszorkányos családi nap lesz kézműves foglalkozásokkal, jelmezversennyel és őszi hangulattal.
Forrás: Intercisa Múzeum

Forrás: Intercisa Múzeum

