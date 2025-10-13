október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújváros

1 órája

Intercisa Múzeum várja az önkénteseket!

Címkék#önkéntes#Intercisa Múzeum#diák#Dunaújváros

A Római Kőtár és Fürdő október 14–15-én különleges feladatra várja az önkénteseket: a múzeum zárására való előkészületekhez keresnek lelkes segítőket.

Duol.hu

A szervezők 10–15 főt várnak, akik szívesen töltenének pár órát értékes közösségi munkával. A fő nap október 14., a program 14:00 és 16:00 között zajlik, de a másnapi tevékenységben is lehetőség nyílik részvételre. Az Intercis Múzeum felhívása minden érdeklődő számára nyitott: diákok és felnőttek egyaránt csatlakozhatnak. A diákok részvételét a múzeum a Diáknaplóban is leigazolja. A szervezők azt ígérik, hogy a résztvevők nemcsak a múlt értékeinek védelmében tehetnek hasznos lépéseket, hanem egy kellemes, közösségi élményt is átélhetnek. Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet – írta az Intercisa Múzeum közösségi oldalán.

Intercisa Múzeum
Az Intercisa Múzeum önkénteseket vár október 14–15-én a Római Kőtár és Fürdő zárásának előkészületeire; a részvétel diákok és felnőttek számára is nyitott.
Forrás: Intercisa Múzeum Facebook-oldala

Intercisa Múzeum: változatos programok minden korosztálynak

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az múzeum változatos és színes programkínálattal várja a látogatókat, minden korosztály számára biztosítva élményekben gazdag kikapcsolódást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu