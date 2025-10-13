Intercisa Múzeum várja az önkénteseket!

A szervezők 10–15 főt várnak, akik szívesen töltenének pár órát értékes közösségi munkával. A fő nap október 14., a program 14:00 és 16:00 között zajlik, de a másnapi tevékenységben is lehetőség nyílik részvételre. Az Intercis Múzeum felhívása minden érdeklődő számára nyitott: diákok és felnőttek egyaránt csatlakozhatnak. A diákok részvételét a múzeum a Diáknaplóban is leigazolja. A szervezők azt ígérik, hogy a résztvevők nemcsak a múlt értékeinek védelmében tehetnek hasznos lépéseket, hanem egy kellemes, közösségi élményt is átélhetnek. Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet – írta az Intercisa Múzeum közösségi oldalán.

Forrás: Intercisa Múzeum Facebook-oldala

