Járvány előtt

1 órája

Közeledik a vírusidény – most van itt az idő az influenza elleni oltásra

Címkék#oltás#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#influenza

Az influenza elleni oltás országszerte elérhető, és már minden háziorvosnál, valamint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál igényelhető – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Duol.hu

A 2025/2026-os szezonra legyártott influenza elleni oltások kiszállítása lezárult, így Dunaújvárosban is bárki kérheti az oltást, különösen azok, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak.

influenza elleni oltás
Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni oltás
Fotó: Gazdag Mihály

Ingyenes influenza elleni oltás a kockázati csoportoknak

A térítésmentes influenza elleni oltás idén is azok számára javasolt, akiknél a betegség súlyos szövődményekkel járhat. Ide tartoznak a 60 év felettiek, a krónikus légzőszervi, szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, továbbá a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők, valamint a csökkent immunitású páciensek. Az egészségügyi, szociális és tartós gondozást nyújtó intézmények dolgozóinak és ellátottjainak szintén ajánlott a vakcina felvétele.

Most érdemes felkészülni a vírusra

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az influenza elleni védőoltás a leghatékonyabb módja a fertőzés és annak súlyos következményeinek megelőzésére. Bár az influenzavírus még nem terjed járványosan, az őszi időszakban gyorsan képes elérni nagyobb közösségeket – ezért különösen fontos a korai védekezés.

A magyar lakosság számára összesen 650 ezer adag 3Fluart vakcina, valamint 6 ezer adag gyermekeknek szánt Vaxigrip és Fluenz oltóanyag áll rendelkezésre. Tavaly több mint 557 ezer ember kapta meg a térítésmentes oltást, többségük 60 év feletti volt.

Magyarországi influenzahelyzet; a betegek aránya korcsoportonként; influenzaaktivitás vármegyénként
Forrás:  MTI

