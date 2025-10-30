Kisbabák veszélyben: így óvhatjuk őket a fertőzésektől

Az immunrendszer megerősítése ilyenkor kiemelten fontos. Az immunrendszer nem egyetlen szerv, hanem az egész testet behálózó rendszer, amely nyirokszövetekből, nyirokcsomókból és különböző sejtekből áll, és feladata, hogy felismerje és leküzdje a kórokozókat – írta társlapunk a feol.hu.

Az immunrendszer erősítése babáknál és gyerekeknél: anyatej, mozgás és elegendő alvás a hatékony védelemért.

Forrás: Canva

Immunrendszer a babáknál: a korai védelem fontossága

A legveszélyeztetettebbek a két hónaposnál fiatalabb csecsemők, akiknek még nincs saját védelmi rendszerük. Ebben a korban az anyatej az egyetlen természetes védelem, amely ellenanyagokat juttat a baba szervezetébe. Két-hat hónapos kor között kezd kialakulni az immunrendszer, amely már képes saját védekező anyagokat termelni.

A kisbabák védelme érdekében ezért fontos:

Anyatejes táplálás, ha lehetséges.

Csíraszegény környezet biztosítása, különösen betegség esetén.

Kerülni a beteg látogatókat, akik fertőzést vihetnek a baba közelébe.

Az immunrendszer erősítése és a környezet tudatos védelme kulcsfontosságú a fiatal gyermekek egészségének megőrzésében. Rendszeres mozgással és megfelelő alvással az immunrendszere is erősödik. A túl sok képernyőidő azonban csökkenti a szabad levegőn töltött játékidőt, lassítja az anyagcserét és gyengíti a szervezet védekezőképességét. Ha a gyermek fáradtan ébred, érdemes korábbra hozni az esti lefekvést.

Teljes cikk itt olvasható.

Idén is kérhető az influenzaoltás

A közelgő influenza-szezon kapcsán beszámoltunk arról, hogy a 2025/2026-os szezonra szánt influenza elleni oltások már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhetők. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint különösen azoknak ajánlott az oltás, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak.