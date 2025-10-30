október 30., csütörtök

Kisbabák veszélyben: így óvhatjuk őket a fertőzésektől

Címkék#veszély#betegség#fertőzés#anyatej#immunrendszer#csecsemő

Ősszel sok családban gyakori a megfázás, köhögés vagy nátha, különösen a legkisebbeknél.

Duol.hu

Az immunrendszer megerősítése ilyenkor kiemelten fontos. Az immunrendszer nem egyetlen szerv, hanem az egész testet behálózó rendszer, amely nyirokszövetekből, nyirokcsomókból és különböző sejtekből áll, és feladata, hogy felismerje és leküzdje a kórokozókat – írta társlapunk a feol.hu.

immunrendszer
Az immunrendszer erősítése babáknál és gyerekeknél: anyatej, mozgás és elegendő alvás a hatékony védelemért.
Forrás: Canva

Immunrendszer a babáknál: a korai védelem fontossága

A legveszélyeztetettebbek a két hónaposnál fiatalabb csecsemők, akiknek még nincs saját védelmi rendszerük. Ebben a korban az anyatej az egyetlen természetes védelem, amely ellenanyagokat juttat a baba szervezetébe. Két-hat hónapos kor között kezd kialakulni az immunrendszer, amely már képes saját védekező anyagokat termelni.

A kisbabák védelme érdekében ezért fontos:

  • Anyatejes táplálás, ha lehetséges.
  • Csíraszegény környezet biztosítása, különösen betegség esetén.
  • Kerülni a beteg látogatókat, akik fertőzést vihetnek a baba közelébe.

Az immunrendszer erősítése és a környezet tudatos védelme kulcsfontosságú a fiatal gyermekek egészségének megőrzésében. Rendszeres mozgással és megfelelő alvással az immunrendszere is erősödik. A túl sok képernyőidő azonban csökkenti a szabad levegőn töltött játékidőt, lassítja az anyagcserét és gyengíti a szervezet védekezőképességét. Ha a gyermek fáradtan ébred, érdemes korábbra hozni az esti lefekvést.

Teljes cikk itt olvasható.

Idén is kérhető az influenzaoltás

A közelgő influenza-szezon kapcsán beszámoltunk arról, hogy a 2025/2026-os szezonra szánt influenza elleni oltások már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhetők. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint különösen azoknak ajánlott az oltás, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak.

 

