Hamarosan beköltözhetnek az idősek Baracson az új otthonba

Baracson rövidesen elkészül az új idősotthon, amelyet a település régi óvodájából alakítottak ki. A munkálatok a végéhez közelednek, és már az első berendezési tárgyak is a helyükre kerültek. A tervek szerint az idősek még az idén birtokba vehetik az épületet.

A régi óvoda épületében lesz az idősotthon

Új idősotthon Baracson

Másfél évvel ezelőtt született meg a döntés Baracson, hogy idősek számára új otthont hoznak létre, ezzel is bővítve a szociális ellátás lehetőségeit a Fejér vármegyei településen. A beruházás látványos ütemben halad: a felújított Széchenyi utcai épületbe már megérkeztek az első bútorok is, amelyek az otthonosságot teremtik meg a leendő lakók számára.

A Baptista Szeretetszolgálat idén harmincéves humanitárius szervezete országszerte több oktatási és szociális intézményt tart fenn, Fejérben pedig Baracs mellett Seregélyesen, Sárosdon, Velencén és Székesfehérváron is jelen van. Most a Tábita Alapszolgáltatási Központ fejlesztésével egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: a baracsi régi óvoda átalakításával méltó és biztonságos otthont alakítottak ki az idősek számára.

Az építkezés során elkészült a födém, a tető, a belső terek és a hozzáépített szárny, jelenleg pedig az udvar, a kerítés és a járófelületek kialakítása zajlik. A bútorok beérkezésével már szinte minden készen áll arra, hogy a hatósági engedélyek lezárultával idén beköltözhessenek az első lakók. A hely iránti igény óriási, a jelenlegi negyven férőhely akár kétszeresére is bőven lenne jelentkező.

