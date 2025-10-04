Megtették, amit vártak tőlük, utána a pihenés évei következzenek

Tisztelettel és kedves szavakkal köszöntötték az időseket október 1-jén, szerdán Baracson a Faluház színháztermében. Elsőként Miskolczi Ildikó művelődésszervező üdvözölte a idős társadalom megjelenő tagjait.

Miskolczi Ildikó művelődésszervező köszöntötte elsőként az időseket Baracson

Foto: Horváth László - duol.hu

Tisztelet az időseknek!

Ez a nap, az idősek napja minden évben figyelmeztet minket arra: az előttünk járók megtették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott napokkal, éjszakákkal. Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy következzenek. Gyermekeik, rokonaik, a településünk, ahol élünk, sokat tehet azért, hogy Önök a lehető legnagyobb kényelemben, szeretetben éljék nyugdíjas éveiket – hallhattuk az ünnepség felvezető szavaiban.

Várai Róbert Baracs polgármestere is köszöntötte az idősek megjelent képviselőit

Foto: Horváth László - duol.hu

A folytatásban Várai Róbert Baracs polgármestere mondta el ünnepi gondolatait.

Minden ránc egy történet, minden mosoly egy emlék, minden kézfogás egy biztonságot nyújtó pillanat. Köszönjük, hogy itt vannak, hogy velünk vannak, hogy példát mutatnak emberségből, kitartásból és gondoskodásból.

– És hogy ezt a hangulatot még közelebb hozzuk, engedjék meg, hogy elmeséljek egy rövid történetet, amely egy padról, egy tölgyfáról és egy különleges bácsiról szól, és arról, hogy az élet minden szakaszában lehet mesét teremteni. Minden reggel, pontosan kilenc órakor, a falu közepén álló öreg tölgyfa alatti padon megjelent egy idős úr. Kalapját mindig megemelte a járókelőknek. Mosolya nyugalmat és kedvességet sugárzott. A gyerekek csak a,,JÓHÍRES bácsinak" hívták, mert mindig volt nála egy marék cukorka, amit szigorúan csak akkor adott, ha a gyerekek elmondtak neki egy jó hírt. „A jó dolgokat meg kell ünnepelni" – mondta. A pad körül lassan hagyománnyá vált a mesélés.

A gyerekek leültek mellé, és hallgatták a történeteket régi nyarakról, első szerelmekről, biciklis kalandokról és arról, hogyan lehet nevetni akkor is, ha a világ egy kicsit kusza körülöttünk, és ha nem minden sikerül elsőre.

– Egy idő után már nem csak a gyerekek jöttek - fiatalok, felnőttek, idősek is megálltak egy pillanatra, hogy meghallgassák a meséket. Mert JÓHÍRES bácsi nem csak mesélt, ő emlékeztetett arra, hogy az élet szép, ha észrevesszük benne a jót. Ma is ott van az a pad a tölgyfa alatt. Néha üresnek tűnik, de mindenki tudja: a mesék nem tűnnek el.

Tovább élnek bennünk, a gyerekek nevetésében, a felnőttek mosolyában, és minden jó hírben, amit megosztunk egymással. Mert a történetek nem érnek véget, csak új szereplőkkel folytatódnak.

– És van egy örökség, amit nem írnak le, nem őriznek banki széfekben, mégis a legértékesebb: a mosoly, a kedvesség, a figyelem. Ezek azok az ajándékok, amelyeket az idősek adnak nekünk nap, mint nap, és amelyekből mi is továbbadhatunk egy darabot másoknak.