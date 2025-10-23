8 órája
Színes műsorokkal köszöntötték az időseket Nagykarácsonyban
Nagykarácsonyban az időseknek szerveztek ünnepi programot a helyi Kultúrházban. Idősek Világnapja alkalmából iskolások és néptáncosok szórakoztatták a résztvevőket. A délután a közösségi összetartozást is erősítette.
Október 21-én Nagykarácsony Önkormányzata színes ünnepséget szervezett az idősek örömére a helyi Kultúrházban. Az eseményre Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott, hogy együtt ünnepeljen a résztvevőkkel az Idősek Világnapja alkalmából.
Idősek Világnapja alkalmából színes műsorokkal készültek
A program részeként iskolás csoportok szórakoztatták a résztvevőket, néptáncosok pedig hagyományőrző előadással színesítették a délutánt. A vidám és tartalmas műsor mind az idősek, mind a fiatalabb generáció számára emlékezetes pillanatokat nyújtott.
A térségben több településen is különleges programokkal köszöntötték az időseket világnapjuk alkalmából. Mezőfalva, Rácalmás, Dunaföldvár és Kisapostag is változatos rendezvényekkel igyekezett kedveskedni idősebb lakóinak, erősítve ezzel a közösségi összetartozást és a generációk közötti kapcsolatot.
Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából NagykarácsonybanFotók: Balogh Tamás
