Ünnepi pillanatok

8 órája

Színes műsorokkal köszöntötték az időseket Nagykarácsonyban

Címkék#műsor#Varga Gábor#Idősek Világnapja#ünnepség#program

Nagykarácsonyban az időseknek szerveztek ünnepi programot a helyi Kultúrházban. Idősek Világnapja alkalmából iskolások és néptáncosok szórakoztatták a résztvevőket. A délután a közösségi összetartozást is erősítette.

Duol.hu

Október 21-én Nagykarácsony Önkormányzata színes ünnepséget szervezett az idősek örömére a helyi Kultúrházban. Az eseményre Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott, hogy együtt ünnepeljen a résztvevőkkel az Idősek Világnapja alkalmából.

Idősek Világnapja
Ünnepi délután az Idősek Világnapja tiszteletére
Fotó: Balogh Tamás

Idősek Világnapja alkalmából színes műsorokkal készültek

A program részeként iskolás csoportok szórakoztatták a résztvevőket, néptáncosok pedig hagyományőrző előadással színesítették a délutánt. A vidám és tartalmas műsor mind az idősek, mind a fiatalabb generáció számára emlékezetes pillanatokat nyújtott.

A térségben több településen is különleges programokkal köszöntötték az időseket világnapjuk alkalmából. Mezőfalva, Rácalmás, Dunaföldvár és Kisapostag is változatos rendezvényekkel igyekezett kedveskedni idősebb lakóinak, erősítve ezzel a közösségi összetartozást és a generációk közötti kapcsolatot.

Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából Nagykarácsonyban

Fotók: Balogh Tamás

 

