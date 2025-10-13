Zenés uzsonna-délutánra várják az Időseket Kisapostagon

Az Idősek Világnapját minden évben október 1-jén tartják világszerte, az Egyesült Nemzetek Szervezete kezdeményezésére. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy az idősek megbecsülése, élettapasztalata és szeretete nélkülözhetetlen érték minden közösség számára. Az Idősek Világnapja Kisapostagon egy fontos alkalom arra is, hogy köszönetet mondjanak mindazért, amit a korosabb nemzedékek tettek a családért, a faluért és a társadalomért.

Hizoh János lett az Idősek Világnapja Kisapostagon program platát-arca

Fotó: Kallai Felix

Idősek Világnapja Kisapostagon

Az önkormányzat szeretettel hív minden idős kisapostagi lakost erre a meghitt, közösségi délutánra, hogy együtt ünnepeljük az Idősek Világnapját – hálával, zenével és jókedvvel.

Időpont: 2025. október 13. (hétfő) 14:00–17:00

Helyszín: Önkormányzati kultúrterem, Kisapostag

A délután kezdetén Nagy Attila, Kisapostag Község polgármestere mond köszöntőt, aki szeretettel üdvözli a vendégeket, és néhány gondolattal emlékezik meg az idősek mindennapi példamutatásáról és közösségépítő szerepéről.

A rendezvény hangulatát Bölcsföldi Ferenc zenés műsora teszi teljessé, aki az ünnephez illő dallamokkal szórakoztatja a vendégeket. A programot közös uzsonna és kötetlen beszélgetés zárja, ahol lehetőség nyílik a régi emlékek felelevenítésére és a jókedvű együttlétre.