Az idős ember felbecsülhetetlen érték – galériával, vidóval

Az október 3-án a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében megrendezett programon elsőként Mogyorós Mária a művelődési ház vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere mondott köszöntőt az idősek világnapja alkalmából.

Idősek világnapján Vargáné Kaiser Katalin Nayvenyim polgármestere köszöntötte a megjelenteket

Foto: Horváth László - duol.hu

Idősek világnapi rendezvényei fontos megbecsülése az idősek társadalmának

– Kedves jelenlévők, tapasztalásban bővelkedő, lélekben reméljük örökifjú nagyvenyimiek! Október első napja az idősek világnapja. Ez alkalomból őszintén kívánok Önöknek derűs, vidám napokat, jó egészséget, kívánom, hogy társak és örömök közt töltsék a pihenés éveit!

Köszönjük az emberi értékeket, a példamutatást! Szeretnénk, ha éreznék, Önök fontos részei életünknek. A köztünk élő szülők és nagyszülők mosolya és gondoskodása erőt sugároz a gondokkal küzdő, rohanó középkorúak felé, az Önök kitartása, szeretete felbecsülhetetlen kincs a számunkra.

– Voltak ősi kultúrák, melyekben azért tisztelték az öregeket, mert a lelkük még érzékenyebb, a szellemük nyitottabb, s az öregember óriási élettapasztalattal bír, mely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos. A világ azonban néha kifordulni látszik ősi forgásából, s a ma fiataljai mintha elvesztették volna a viszonyítási alapokat. Pedig az öregember felbecsülhetetlen érték. S a test bár hordozza a mulandóságot, a lényeg mégiscsak abban áll, hogy ki lakik e testben. Mint ahogyan az élet számtalan kérdése, az idő múlása is mozgatja a fantáziát. Írók, költők és tudósok szebbnél szebb és tartalmasnál tartalmasabb gondolatai születtek már meg a témában. Az egyik ilyen, számomra szívmelengető, belülről szóló megfogalmazást.

Albert Schweizertől olvastam:

A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota.

