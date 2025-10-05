október 5., vasárnap

Nagyvenyimi ünnepség

2 órája

Az idős ember felbecsülhetetlen érték – galériával, vidóval

Nagyvenyimen is műsorral köszöntötték a település szépkorú embereit. Az idősek jelentős szerepet töltenek be a közösség társadalmi és civil életében.

Horváth László

Az október 3-án a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében megrendezett programon elsőként Mogyorós Mária a művelődési ház vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere mondott köszöntőt az idősek világnapja alkalmából.

idősek
Idősek világnapján Vargáné Kaiser Katalin Nayvenyim polgármestere köszöntötte a megjelenteket
Foto: Horváth László - duol.hu

Idősek világnapi rendezvényei fontos megbecsülése az idősek társadalmának

– Kedves jelenlévők, tapasztalásban bővelkedő, lélekben reméljük örökifjú nagyvenyimiek! Október első napja az idősek világnapja. Ez alkalomból őszintén kívánok Önöknek derűs, vidám napokat, jó egészséget, kívánom, hogy társak és örömök közt töltsék a pihenés éveit! 

Köszönjük az emberi értékeket, a példamutatást! Szeretnénk, ha éreznék, Önök fontos részei életünknek. A köztünk élő szülők és nagyszülők mosolya és gondoskodása erőt sugároz a gondokkal küzdő, rohanó középkorúak felé, az Önök kitartása, szeretete felbecsülhetetlen kincs a számunkra.

– Voltak ősi kultúrák, melyekben azért tisztelték az öregeket, mert a lelkük még érzékenyebb, a szellemük nyitottabb, s az öregember óriási élettapasztalattal bír, mely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos. A világ azonban néha kifordulni látszik ősi forgásából, s a ma fiataljai mintha elvesztették volna a viszonyítási alapokat. Pedig az öregember felbecsülhetetlen érték. S a test bár hordozza a mulandóságot, a lényeg mégiscsak abban áll, hogy ki lakik e testben. Mint ahogyan az élet számtalan kérdése, az idő múlása is mozgatja a fantáziát. Írók, költők és tudósok szebbnél szebb és tartalmasnál tartalmasabb gondolatai születtek már meg a témában. Az egyik ilyen, számomra szívmelengető, belülről szóló megfogalmazást.

Albert Schweizertől olvastam:

A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota.

Képgaléria

Idősek világnapja Nagyvenyimen

– Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. Az ember-akár tizenhat éves, akár hatvanhat- csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén. Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. Fiatal, mint hited, öreg, mint csöggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld, és a végtelenség hírnökeit"

idősek
Komáromi István énekelt a közönségnek, nagy sikerrel
Foto: Horváth László - duol.hu

A folytatásban Komáromi István énekes szórakoztatta a közönséget. Meglepetés fellépőként a Mezőfalvi Senior Tánccsoport zárta a nagyvenyimiek Idősek világnapja rendezvényt Nagyvneyimen.

A rendezvény hangulatáról készült rövid videó is készült.

 

