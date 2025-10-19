Hosszú hétvége: így pihen Magyarország október 23-án

A vendégek többsége 2–3 éjszakás kikapcsolódást tervez, leginkább Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló városait célozva meg. A foglalások csaknem fele 70 ezer forint alatti értékű, így a rövidebb, de élményekkel teli pihenések idén is népszerűek. A hosszú hétvége alatt Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl és a Balaton környéke számít a legkeresettebb úti célnak, de Fejér vármegye is egyre vonzóbb a belföldi utazók körében. A wellness és a gyógyturizmus térnyerése a hűvösebb napok beköszöntével különösen látványos: sokan választják a termálfürdők nyugalmát a zsúfolt városi programok helyett.

Hosszú hétvége: újra megtelnek a fürdők, szállodák és szaunák

Fotó: Pesthy Márton

Wellness és feltöltődés Fejér vármegyében

Ahogy a nappalok rövidülnek és a levegő hűvösebbé válik, egyre többen keresik a testi-lelki regenerálódás lehetőségeit. Fejér vármegye több olyan gyógy- és wellnessközponttal büszkélkedhet, amelyek ideálisak az őszi pihenéshez. A rácalmási Jankovich Hotel történelmi környezetben, ősfákkal övezett parkban várja a vendégeket, ahol a SPA-részleg úszómedencéje, jakuzzija és aroma-szaunái gondoskodnak a teljes ellazulásról.

A Velence Resort & Spa a Velencei-tó partján kínál családbarát, négycsillagos pihenést, saját stranddal, termálmedencékkel és különleges szaunaprogramokkal. Az Agárdi gyógy- és termálfürdő pedig a gyógyulás mellett a többgenerációs kikapcsolódás helyszíne: a nagyszülők gyógykezelése mellett a gyerekek játszótereken és medencékben szórakozhatnak.

Vendégéjszakák száma Magyarországon (2022-2024. október)

Forrás: MTI

Hosszú hétvége: a feltöltődés ideje

A wellnessezők 73 százaléka félpanziós ellátással foglal, és a legtöbben négycsillagos hoteleket választanak. A legkedveltebb célpontok között Hajdúszoboszló és Siófok áll az élen, de Fejér vármegye fürdővárosai is egyre népszerűbbek. Akár családdal, akár kettesben indulunk útnak, az október végi hosszú hétvége ideális alkalom arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból és új energiát gyűjtsünk - írta az MTI.