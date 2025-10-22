3 órája
A halál nem tabu, hanem az élet része– így készülhetünk méltón a halottak napjára – videóval
Hamarosan újra gyertyák gyúlnak a temetőkben. A búcsúzás nemcsak fájdalmas, hanem méltóságteljes lehetőség is: emlékezni, elengedni, kapcsolódni. A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk.
A búcsúzás, az elengedés és az emlékezés méltósága mindannyiunk életének része. Nem szeretnénk, nem tudjuk elfogadni, menekülünk előle. De elkerülhetetlen. Ha nem akarjuk is, de elveszítjük azokat, akik nekünk számítanak. Eltűnnek körülöttünk, akik fontosak voltak. Emlékekké lesznek és hiánnyá. Olyan érzéssé, amely– ha akarjuk, ha nem– bekúszik a hétköznapjainkba is, és olyankor nagyon fáj. Közeledik a halottak napja, amikor ünnepeljük azokat, akik számunkra fontosak voltak, s már nincsenek velünk, de mégis itt élnek bennünk. Palkovics Katalinnal, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökével beszélgettünk a gyászról, az elengedésről és arról, miért lenne fontos újra megtanulni méltósággal búcsúzni.
„A fájdalmat nem megspórolni kell, hanem megélni”
– Hamarosan itt a halottak napja. Ez ünnep?
– Én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen – válaszolja Palkovics Katalin. – Attól, hogy fájdalmak és nehéz érzések társulnak hozzá, még ünnep, hiszen a fájdalom mellett lehetőségünk gondolni azokra, akik már nincsenek velünk.
Beszélgetünk. Kérdezem és faggatom a tapasztalatairól, hiszen az a munkája, hivatása, hogy segítse a gyászt, hogy igyekezzen megteremteni a méltó elválás körülményeit. Sok ember, sokféle fájdalommal, különféle gyásszal találkozott már. Úgy véli, hogy sokan igyekeznek „megspórolni” a búcsúzást, mert félnek a fájdalomtól. Pedig ha elfojtjuk, az elengedés sem tud megtörténni.
– A gyász nemcsak a halálhoz kötődik. El kell tudnunk engedni egy kapcsolatot, munkahelyet, élethelyzetet is. Ha megtanuljuk megélni a veszteséget, később szebb emlékeket tudunk felidézni – magyarázza. A halál, az elmúlás gondolatától való menekülés egyre jobban jellemzi a világunkat. Éppen ezért maga a szertartásainkra is az a jellemző, hogy gyorsan, hamar, egyszerűen tegyük meg, ami a kötelességünk.
A halál nagyon nagy tabu
– Sokan úgy gondolják, ha nem beszélünk róla, elkerülhető. Pedig pont, hogy elkerülhetetlen. Gyakran találkozunk olyan hozzátartozókkal, akik nem tudják, mit szeretett volna az elhunyt. Ez döntésképtelenséghez, bizonytalansághoz vezet. A temetésből is csak egy van. Méltó akkor lesz, ha illik ahhoz, akiről szól. Éppen ezért ne féljünk megkérdezni, hogy a hozzátartozónk, hogyan és mit szeretne. Ne féljünk szóba hozni, hogy neki mi a fontos, hiszen méltó csak akkor lesz, ha tudjuk, és meg is valósítjuk azt, ami számunkra fontosnak az akarata volt.
A szakember szerint az is a szeretet része, ha előre elmondjuk, mit szeretnénk majd egyszer.
– Nekünk kell dönteni, és az a döntés végleges. Én már elmondtam a fiamnak, mit és hogyan szeretnék – mosolyodik el. – Ez nem morbid, hanem megkönnyíti a gyászt.
Emlékezés vagy kötelesség? A halottak napja mai arca
– Gyertyagyújtás, virág a síron – mindez ősi keresztény hagyomány. De vajon tényleg emlékezünk, vagy már csak megszokásból járunk ki a temetőbe?
– Szerintem ez a szokás is felszínesebbé vált – magyarázza Palkovics Katalin. – Gyerekkoromban a nagymamám vitt ki a temetőbe, mesélt a családról, a gyökereinkről. Ma sokszor inkább kötelességtudatból megyünk: „mert illik”. Pedig ezek az alkalmak segítenek abban, hogy megismerjük, hogy tudjuk, honnan jövünk. Arról mesélt, hogy ilyen emlékezések alkalmával ismerte meg azokat a nagyszüleit, akikkel ő már nem találkozhatott. Igen, a gyökereink ismerete hozzásegít bennünket ahhoz, hogy élni tudjuk a mát, s tervezni tudjuk a holnapot. Tudnunk kell, honnan jövünk, hogy könnyen hozzunk döntést arról, hová megyünk.
Felidézzük más országok, kultúrák szokásait is. A gyász kollektív élmény is lehet – Mexikóban például piknikkel ünneplik a halottak napját.
– A mexikóiak viszik a kosaraikat, a kis butykosaikat, zenélnek, esznek-isznak a sírnál. Ők úgy érzik, együtt vannak azokkal, akik már elmentek. Náluk a halál nem szomorú tabu, hanem az élet folytatása – teszi hozzá az elnök.
A búcsúzás formái: gyémánt, fa, ékszer
Kevesen tudják, hogy a temetkezés világa is folyamatosan változik, és számos új, egyéni forma jelent meg.
– A hamvakból lehet gyémántot készíteni, ékszerbe foglalni, vagy akár egy fa alá helyezni, hogy „bioerdőben” nőjön tovább – sorolja Palkovics Katalin. – Skandináviában ez már elterjedt: az élet körforgásának részeként tekintenek rá.
A hamvasztás aránya világszerte nő, mert több mozgásteret ad a családnak, és kevesebb utógondozást igényel. De nem mindenkinek könnyű ez az út.
– Érzelmileg nehezebb, mert a testtől való búcsúnál méltóbb pillanat nincs. Ott még beszélhetünk hozzá, elmondhatjuk, amit nem volt időnk. Ezért fontos, hogy ne féljünk a látványtól: ma már a tanatoesztétika révén az elhunyt úgy néz ki, mintha csak aludna – mondja.
– A testtől való búcsúzás fontos?
– Én mindenféleképpen azt mondom. Ha a saját példámat elmondhatom, az én édesapám annak idején autóbalesetben halt meg. Én addig nem tudtam magamban tudatosítani, hogy nincs többé, amíg nem láttam. Addig valahogy azt éreztem, hogy ezt nem hiszem el, addig nem hiszem el, amíg nem látom, és meg kellett, hogy adják ezt a lehetőséget. Ez az érzés nem csak az eltemetéshez segített, hanem annak az elfogadásához, hogy nincs velem többé.
Mitől méltó egy búcsú?
– Attól, ha illik ahhoz, akiről szól. Ha a kedvenc virága, zenéje van ott, ha az urna vagy a sír dísze róla mesél. Ez az utolsó ajándékunk felé – mondja halkan Palkovics Katalin. – Ehhez viszont ismernünk kell egymást. Nem kicsit, hanem igazán.
A halottak napja tehát nem pusztán egy szomorú kötelesség, hanem az emlékezés ünnepe – lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk: hogyan viszonyulunk a halálhoz, a búcsúhoz, egymáshoz.
Mert ahogy Palkovics Katalin fogalmaz:
A halál elkerülhetetlen. De ha méltósággal és szeretettel tudunk búcsúzni, akkor valójában az életet ünnepeljük.
A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:
Számok és tények a temetkezésről
- Magyarországon évente mintegy 115–120 ezer temetés történik.
- Ezeknek már több mint 60%-a hamvasztásos – 20 éve még csak 15% volt.
- Az északi országokban a „bioerdős” temetkezés egyre népszerűbb: Svédországban és Norvégiában már minden ötödik urnát így helyeznek el.
- A tanatopraxia (a test esztétikai előkészítése) Nyugat-Európában alapkövetelmény, de Magyarországon még csak a temetkezési szakma 20–25%-a alkalmazza.
- Világszinten évente több ezer emlékékszer készül elhunytak hamvaiból – ez a piaci szegmens évente 10%-kal nő.