A halál nem tabu, hanem az élet része– így készülhetünk méltón a halottak napjára – videóval

A búcsúzás, az elengedés és az emlékezés méltósága mindannyiunk életének része. Nem szeretnénk, nem tudjuk elfogadni, menekülünk előle. De elkerülhetetlen. Ha nem akarjuk is, de elveszítjük azokat, akik nekünk számítanak. Eltűnnek körülöttünk, akik fontosak voltak. Emlékekké lesznek és hiánnyá. Olyan érzéssé, amely– ha akarjuk, ha nem– bekúszik a hétköznapjainkba is, és olyankor nagyon fáj. Közeledik a halottak napja, amikor ünnepeljük azokat, akik számunkra fontosak voltak, s már nincsenek velünk, de mégis itt élnek bennünk. Palkovics Katalinnal, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökével beszélgettünk a gyászról, az elengedésről és arról, miért lenne fontos újra megtanulni méltósággal búcsúzni.

A halottak napja az emlékezésről szól. Fotó: PeopleImages

„A fájdalmat nem megspórolni kell, hanem megélni”

– Hamarosan itt a halottak napja. Ez ünnep?

– Én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen – válaszolja Palkovics Katalin. – Attól, hogy fájdalmak és nehéz érzések társulnak hozzá, még ünnep, hiszen a fájdalom mellett lehetőségünk gondolni azokra, akik már nincsenek velünk.

Beszélgetünk. Kérdezem és faggatom a tapasztalatairól, hiszen az a munkája, hivatása, hogy segítse a gyászt, hogy igyekezzen megteremteni a méltó elválás körülményeit. Sok ember, sokféle fájdalommal, különféle gyásszal találkozott már. Úgy véli, hogy sokan igyekeznek „megspórolni” a búcsúzást, mert félnek a fájdalomtól. Pedig ha elfojtjuk, az elengedés sem tud megtörténni.

– A gyász nemcsak a halálhoz kötődik. El kell tudnunk engedni egy kapcsolatot, munkahelyet, élethelyzetet is. Ha megtanuljuk megélni a veszteséget, később szebb emlékeket tudunk felidézni – magyarázza. A halál, az elmúlás gondolatától való menekülés egyre jobban jellemzi a világunkat. Éppen ezért maga a szertartásainkra is az a jellemző, hogy gyorsan, hamar, egyszerűen tegyük meg, ami a kötelességünk.

Palkovics Katalin hivatása, hogy segítsen a gyászolóknak. Forrás: facebook/Palkovics Katalin, Fotó: Szmocska

A halál nagyon nagy tabu

– Sokan úgy gondolják, ha nem beszélünk róla, elkerülhető. Pedig pont, hogy elkerülhetetlen. Gyakran találkozunk olyan hozzátartozókkal, akik nem tudják, mit szeretett volna az elhunyt. Ez döntésképtelenséghez, bizonytalansághoz vezet. A temetésből is csak egy van. Méltó akkor lesz, ha illik ahhoz, akiről szól. Éppen ezért ne féljünk megkérdezni, hogy a hozzátartozónk, hogyan és mit szeretne. Ne féljünk szóba hozni, hogy neki mi a fontos, hiszen méltó csak akkor lesz, ha tudjuk, és meg is valósítjuk azt, ami számunkra fontosnak az akarata volt.