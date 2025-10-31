Halottak napja közeleg: ezekre figyelmeztet a rendőrség

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az ilyenkor szokásos torlódások, gyalogosforgalom és megnövekedett autós forgalom miatt fokozott figyelemmel vezessenek, és mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. A temetők környékén különösen fontos a gyalogosokra való odafigyelés, mivel sokan idős hozzátartozóikkal érkeznek halottak napja apropóján, gyalogosan vagy kerékpárral.

Mindenszentek, halottak napja: a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére

Fotó: police.hu

A rendőrség emellett a bűncselekmények megelőzésére is figyelmeztet: a sírkertekben ne hagyjunk őrizetlenül táskát vagy értéket, a járművekben pedig ne maradjon látható helyen semmilyen értéktárgy. Ha bárki balesetet vagy bűncselekményt tapasztal, a 112-es segélyhívón azonnal kérhet segítséget.

Forgalomkorlátozások a temető környékén halottak napja kapcsán

A halottak napja idején, október 31-én és november 1-jén Dunaújvárosban is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Temető utca és a Vadvirág utca kereszteződésében a temető irányába haladó forgalmat a Frangepán utca felé terelik, kivéve az autóbuszokat, taxikat és a mozgáskorlátozottakat szállító járműveket. A Frangepán utca egyirányú lesz a temető felé, a kijutás pedig a Temető utcán keresztül történik.

A parkolás a környező utcákban, illetve kijelölt füves területen lehetséges. A rendőrség, a polgárőrök és a közterület-felügyelők a két legforgalmasabb napon egész nap segítik majd a közlekedést és a gyalogosforgalom biztonságát. Az urnatemető nyitva tartásáról itt olvashatnak.

A kistérségi települések sírkertjeiről

A városkörnyéki falvakban is ilyenkor nagyobb forgalom, illetve látogatottság tapasztalható. Utánajártunk, milyen nyitva tartásra kell számítani a falusi temetőknél a mindenszentek és halottak napja idején. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.