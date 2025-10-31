34 perce
Halottak napja közeleg: ezekre figyelmeztet a rendőrség
Mindenszentek és halottak napja idején ismét megtelnek a temetők, gyertyák fényei és virágok sokasága jelzi majd a megemlékezés napjait. A rendőrség idén is fokozott rendőrségi ellenőrzéssel segíti a biztonságos közlekedést és a méltó megemlékezést, hiszen az ünnepi hétvégén országszerte megnő a forgalom az utakon, a parkolókban és a temetők környékén.
A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az ilyenkor szokásos torlódások, gyalogosforgalom és megnövekedett autós forgalom miatt fokozott figyelemmel vezessenek, és mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. A temetők környékén különösen fontos a gyalogosokra való odafigyelés, mivel sokan idős hozzátartozóikkal érkeznek halottak napja apropóján, gyalogosan vagy kerékpárral.
A rendőrség emellett a bűncselekmények megelőzésére is figyelmeztet: a sírkertekben ne hagyjunk őrizetlenül táskát vagy értéket, a járművekben pedig ne maradjon látható helyen semmilyen értéktárgy. Ha bárki balesetet vagy bűncselekményt tapasztal, a 112-es segélyhívón azonnal kérhet segítséget.
Forgalomkorlátozások a temető környékén halottak napja kapcsán
A halottak napja idején, október 31-én és november 1-jén Dunaújvárosban is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Temető utca és a Vadvirág utca kereszteződésében a temető irányába haladó forgalmat a Frangepán utca felé terelik, kivéve az autóbuszokat, taxikat és a mozgáskorlátozottakat szállító járműveket. A Frangepán utca egyirányú lesz a temető felé, a kijutás pedig a Temető utcán keresztül történik.
A parkolás a környező utcákban, illetve kijelölt füves területen lehetséges. A rendőrség, a polgárőrök és a közterület-felügyelők a két legforgalmasabb napon egész nap segítik majd a közlekedést és a gyalogosforgalom biztonságát. Az urnatemető nyitva tartásáról itt olvashatnak.
A kistérségi települések sírkertjeiről
A városkörnyéki falvakban is ilyenkor nagyobb forgalom, illetve látogatottság tapasztalható. Utánajártunk, milyen nyitva tartásra kell számítani a falusi temetőknél a mindenszentek és halottak napja idején. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.
A városkörnyéki településeken mindenhol zavartalanul látogathatjuk a temetőket - biztonságosan
