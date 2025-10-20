október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloweeni kaland

2 órája

Boszorkányseprűk, titkok és nevetés Perkátán az iskolában

Címkék#kézműves foglakozás#halloweeni kaland#akadálypálya#Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola#gyerek

Október 18-án a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola alsó tagozatos diákjai egy igazi halloweeni kalandban vehettek részt. A termekben és folyosókon seprűk, pókhálók és titokzatos varázsgömbök várták a gyerekeket, akik izgatottan vetették bele magukat a játékokba és kihívásokba.

Duol.hu
Boszorkányseprűk, titkok és nevetés Perkátán az iskolában

A szervezők változatos programokkal készültek a halloweeni kalandra: volt gyűrűdobás, akadálypálya seprűháton, papírpók halászat légycsapóval, célbadobás, bátorságpróba, tetoválás, szabadulószoba, kézműves foglalkozás, sőt még a varázsgömbbe zárt villámot is megcsodálhatták a résztvevők.

halloweeni kaland
Halloweeni kaland Perkátán: izgalmas játékok, kézműves foglalkozások és vidám kihívások az alsó tagozatos diákok számára az iskolában.
Forrás: Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Facebook-oldala

Halloweeni kaland – a nagy kiszabadítás

A nap egyik fő küldetése az volt, hogy a gyerekek megtalálják az eldugott kulcsokat, és kiszabadítsák Anikó nénit a titokzatos fogságból. A bátor próbálkozások sikerrel jártak, Anikó néni kiszabadult, a diákok pedig hatalmas örömmel ünnepelték a sikerüket.
A rendezvény lebonyolításában a pedagógusok aktívan részt vettek az állomásoknál és az előkészületeknél, a technikai dolgozók szintén segítettek a szervezésben, míg az osztályok és a szülők finomságokkal, szörppel és zsákbamacskákkal járultak hozzá a hangulathoz.

halloweeni kaland
Forrás: Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Facebook-oldala

Forrás: Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu