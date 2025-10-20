Boszorkányseprűk, titkok és nevetés Perkátán az iskolában

A szervezők változatos programokkal készültek a halloweeni kalandra: volt gyűrűdobás, akadálypálya seprűháton, papírpók halászat légycsapóval, célbadobás, bátorságpróba, tetoválás, szabadulószoba, kézműves foglalkozás, sőt még a varázsgömbbe zárt villámot is megcsodálhatták a résztvevők.

Forrás: Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Facebook-oldala

Halloweeni kaland – a nagy kiszabadítás

A nap egyik fő küldetése az volt, hogy a gyerekek megtalálják az eldugott kulcsokat, és kiszabadítsák Anikó nénit a titokzatos fogságból. A bátor próbálkozások sikerrel jártak, Anikó néni kiszabadult, a diákok pedig hatalmas örömmel ünnepelték a sikerüket.

A rendezvény lebonyolításában a pedagógusok aktívan részt vettek az állomásoknál és az előkészületeknél, a technikai dolgozók szintén segítettek a szervezésben, míg az osztályok és a szülők finomságokkal, szörppel és zsákbamacskákkal járultak hozzá a hangulathoz.

