1 órája
Halloween Party - készülj a borzongásra!
Gyengébb idegzetű emberek most csukják be a szemüket, mert szörnyűségesen és rémisztően ijesztő bulira készülhetünk Kisapostagon. Halloween party borzolja majd az idegeket.
November 1-jén, szombaton a Duna gyöngy Jachtkikötő és Bárka Vendéglőben Halloween Party várja az érdeklődőket. A rendezvény szervezői így írnak közösségi oldalukon a halloween buliról.
Indul a halloween őrület! Rémisztő bulira számítsunk!
„Készülj, mert idén a Bárka hajója ismét a sötétség vizein ring! November 1-jén egy felejthetetlen, borzongatóan jó estére hívunk mindenkit, ahol a hangulat garantáltan szellemes lesz!
Nappal a Bárka már 12:00-kor nyit, így aki szeretne egy jót enni, inni, megteheti még a nagy buli előtt! Az ételekről a Vigadó Étterem gondoskodik – többek között bográcsos pörkölttel, különleges fogásokkal és meglepetés finomságokkal várják az éhes szellemeket!
Este, amikor leszáll az éj, elindul a Halloween Party! A tánctéren a legendás DJ Pajero pörgeti a lemezeket, és jön a LED & Lézer Show, ami még a denevérek szárnyát is megvilágítja!
Öltözz be, sminkeld magad szörnnyé, boszorkánnyá vagy zombivá – a legjobb jelmezeket külön meglepetés várja! Asztalfoglalás: 06 30 504 0238, 06 30 640 1784 . A belépés INGYENES!
Bárka Vendéglő és Rendezvényház – ahol idén is a szellemek és jókedv találkoznak!”
