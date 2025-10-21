58 perce
Fedezze fel a Halloween varázsát Kulcson – családi program és boszorkánytanya
Szeretettel várnak minden kicsit és nagyot október 25-én, 16 és 20 óra között Kulcs községben, egy igazán különleges és „rémisztően jó” családi délutánra! Az eseményt a Kulcsi Önkormányzat szervezi, helyszíne pedig a Szociális Intézmény udvarán felállított sátor lesz, amely ezúttal igazi boszorkánytanyává változik.
A szervezők jelmezbe öltözött gyerekeket és felnőtteket is várnak, akik különféle próbákon bizonyíthatják rátermettségüket. Természetesen a Halloween elengedhetetlen részei – az édességek – sem maradnak el, így a kicsik cukorkagyűjtésre is számíthatnak, miközben egy nagy közös bulin vehetnek részt. Fontos, hogy mindenki hozzon magával zseblámpát vagy töklámpást, hiszen az este sötétedéssel válik igazán izgalmassá! A rendezvény ingyenes, és eső esetén sem marad el, a programváltozás jogát fenntartják. A Halloween Kulcson vár mindenkit egy felejthetetlen kalandra, ne hagyják ki ezt a varázslatos délutánt!
Forrás: Kulcs község