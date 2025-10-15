október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas sikerrel

1 órája

Az év első Halloween buliját rendezték meg a szomszédban (képgalériával, videóval)

Címkék#Előszállás#Halloween#program

Halloweeni csoda történt Előszálláson az Iskola parkban október 12-én vasárnap délután! Hogy voltak-e rémisztő figurák? Lehet, hogy az éjszakai sötétség alatt a hajunk az égnek állt volna némelyiktől, de a ragyogó napfényben, a kellemes időben, a gyönyörű környezetben a szemünk sem rebbent tőlük!

Balogh Tamás

Simonné Hajnal Judit a Halloween esemény rendezője az idén már harmadik alkalommal hozta létre ezt a remek programot, sikerrel Előszálláson. Az elhatározását egy sor önkéntes segítette, így aztán a több, mint kétszáz jókedvű, a kihívást kereső, és azt pár lépésenként más-más formában megtaláló gyermek remekül szórakozott Halloween apropóján! (Ismerjük el: a felnőttek is!)

Halloween
A Halloween parti kulcsszereplői
Fotó: Balogh Tamás 

Elismerés és köszönet a Halloween parti szervezőinek

A számtalan feladat megoldásából a helyi önkormányzat is kivette a részét. Kanik Pétertől a település polgármesterétől ezt is hallottuk:

– Mi is megtettünk mindent, ami a módunkban állt ennek a délutánnak a sikeréért. Mivel jelentős mennyiségű eszközre volt szükség a színvonalas kitelepülés megoldásához, rendelkezésre bocsátottuk, azt, amire szükségük volt a szervezőknek. Mellette a hangosítás biztosítását is elvállaltuk. Felhívom a figyelmet a civil szervezetek összehangolt tevékenységére. Közöttük az Ifjúsági Szervezet aktivistái ezúttal is az élen jártak. Györki Lilla talán éppen kipihente a szüreti felvonulás és az azt követő mulatság fáradalmait, aztán ezen az eseményen is példaértékűen kivette a részét a munkából. Nagyon jó érzés volt végignézni ezen az önfeledt gyermek sokaságon, és öröm volt látni az elégedett szüleiket is. Mint a falu polgármestere, ezen úton is szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlen és csupa szív munkáját! 

Mi ez az egész?

A Halloween, más néven Mindenszentek előestéje, egy angolszász hagyományra épülő ünnep, amely világszerte elterjedt, és minden év október 31-én zajlik. Ezen a napon az emberek jelmezekbe bújnak, töklámpásokat faragnak, és édességekkel, valamint vicces vagy hátborzongató dekorációkkal ünnepelnek. Eredetileg a kelta kultúrából származik, de mára minden korosztály számára izgalmas és szórakoztató időszakká vált. De honnan ered a Halloween, és milyen hatással van az életünkre? A válaszokat itt olvashatják.

Az év első Halloween bulija

Fotók: Balogh Tamás

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu