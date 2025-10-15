Az év első Halloween buliját rendezték meg a szomszédban (képgalériával, videóval)

Simonné Hajnal Judit a Halloween esemény rendezője az idén már harmadik alkalommal hozta létre ezt a remek programot, sikerrel Előszálláson. Az elhatározását egy sor önkéntes segítette, így aztán a több, mint kétszáz jókedvű, a kihívást kereső, és azt pár lépésenként más-más formában megtaláló gyermek remekül szórakozott Halloween apropóján! (Ismerjük el: a felnőttek is!)

A Halloween parti kulcsszereplői

Fotó: Balogh Tamás

Elismerés és köszönet a Halloween parti szervezőinek

A számtalan feladat megoldásából a helyi önkormányzat is kivette a részét. Kanik Pétertől a település polgármesterétől ezt is hallottuk:

– Mi is megtettünk mindent, ami a módunkban állt ennek a délutánnak a sikeréért. Mivel jelentős mennyiségű eszközre volt szükség a színvonalas kitelepülés megoldásához, rendelkezésre bocsátottuk, azt, amire szükségük volt a szervezőknek. Mellette a hangosítás biztosítását is elvállaltuk. Felhívom a figyelmet a civil szervezetek összehangolt tevékenységére. Közöttük az Ifjúsági Szervezet aktivistái ezúttal is az élen jártak. Györki Lilla talán éppen kipihente a szüreti felvonulás és az azt követő mulatság fáradalmait, aztán ezen az eseményen is példaértékűen kivette a részét a munkából. Nagyon jó érzés volt végignézni ezen az önfeledt gyermek sokaságon, és öröm volt látni az elégedett szüleiket is. Mint a falu polgármestere, ezen úton is szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlen és csupa szív munkáját!

Mi ez az egész?

A Halloween, más néven Mindenszentek előestéje, egy angolszász hagyományra épülő ünnep, amely világszerte elterjedt, és minden év október 31-én zajlik. Ezen a napon az emberek jelmezekbe bújnak, töklámpásokat faragnak, és édességekkel, valamint vicces vagy hátborzongató dekorációkkal ünnepelnek. Eredetileg a kelta kultúrából származik, de mára minden korosztály számára izgalmas és szórakoztató időszakká vált. De honnan ered a Halloween, és milyen hatással van az életünkre? A válaszokat itt olvashatják.