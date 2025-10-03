Hála az Adonyi Rendőrőrs körzeti megbízottainak

Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – fermentlé bűz ügyben még nincs végleges megoldás, de látszik előrelépés

Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – összegzett Varga Gábor országgyűlési képviselő. Egyeztető fórumot tartottak többek közt a főispán részvételével a fermentlé bűzének megszüntetése érdekében csütörtökön Mezőfalván, a találkozó végén már látszott némi remény a változásra.

Most már ők is igazi vasvárisok – videóval, képgalériával

Nagy nap volt csütörtökön a Vasvári Pál Általános Iskolában. Ugyanis most tartották meg az elsősök avatását, nyakukba került a Vasvári kendő.

Rendőrök mentettek ki egy kerti tóba esett férfit Adonyban

Az Adonyi Rendőrőrs körzeti megbízottainak gyors segítsége nyomán nem esett baja egy idős férfinak, aki az udvarán lévő kerti tóba csúszott bele szerdán.

A dunaújvárosi fiú tízévesen írt levelet Demjénnek, aki bevette a zenekarába (videóval)

Vokalista, zeneszerző, szövegíró, zenei rendező, stúdiótulajdonos. Néhány titulus a dunaújvárosi Subecz Tamással kapcsolatosan. A zenészt a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolában lévő stúdiójában kerestük fel.

