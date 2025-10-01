1 órája
Gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban
Váratlan helyzetek bármikor adódhatnak – legyen szó hirtelen fellépő panaszról, lázról vagy egy fontos gyógyszer elfogyásáról. Ilyenkor különösen fontos tudni, hogy hol elérhető épp ügyeleti gyógyszertár. Minden nap van gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban.
Cikkünk naponta frissül, hogy Ön mindig tudja, hol érhető el a soron következő gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban. Megmutatjuk, melyik patika tart ügyeletet az adott napon, mikor kezdődik az ügyeleti időszak, és mire érdemes figyelni, ha sürgős esetben gyógyszerre van szüksége.
📅 Dátum: 2025. október 01.
🕒 Ügyeleti időszak: 20:00-tól másnap reggel 8:00-ig
🏥 Ügyeletes gyógyszertár: Vasmű úti Őspatika
📍 Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 33/A
📞 Telefon: 06/25 410-100
Az ügyeletes gyógyszertár reggel 8-ig tart nyitva.
Fontos tudni: Dunaújvárosban a gyógyszertári ügyelet szombaton és vasárnap is csak az esti órákban kezdődik!
A nap folyamán azonban nem marad gyógyszertár nélkül: Szombaton estig elérhető a Tesco és az Interspar gyógyszertára. Vasárnap napközben a Tesco gyógyszertára áll rendelkezésre.
Forrás: internet