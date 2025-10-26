Dunaújváros
1 órája
Gyászol a kórház kollektívája
Mély fájdalommal tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy Szűcs Imréné Rózsika, az intézmény urológiai osztályának korábbi takarítónője, életének 70. évében, 2025. október 19-én elhunyt.
Rózsika tíz éven át volt a kórház megbecsült tagja. Jószívűsége, embersége és precíz munkája miatt minden kollégája szerette és tisztelte. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a betegek és az osztály dolgozóinak iránti odaadással végezte. A kórház közössége mély együttérzéssel osztozik családja gyászában, és kegyelettel őrzi emlékét.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre