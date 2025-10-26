Gyászol a kórház kollektívája

Rózsika tíz éven át volt a kórház megbecsült tagja. Jószívűsége, embersége és precíz munkája miatt minden kollégája szerette és tisztelte. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a betegek és az osztály dolgozóinak iránti odaadással végezte. A kórház közössége mély együttérzéssel osztozik családja gyászában, és kegyelettel őrzi emlékét.

Forrás: A kórház Facebook-oldala