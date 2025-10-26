október 26., vasárnap

Mai évfordulók
Gyászol a kórház kollektívája

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#Szűcs Imréné Rózsika#gyász

Mély fájdalommal tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy Szűcs Imréné Rózsika, az intézmény urológiai osztályának korábbi takarítónője, életének 70. évében, 2025. október 19-én elhunyt.

Duol.hu


Rózsika tíz éven át volt a kórház megbecsült tagja. Jószívűsége, embersége és precíz munkája miatt minden kollégája szerette és tisztelte. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a betegek és az osztály dolgozóinak iránti odaadással végezte. A kórház közössége mély együttérzéssel osztozik családja gyászában, és kegyelettel őrzi emlékét.

Forrás: A kórház Facebook-oldala

