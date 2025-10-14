Mielőtt gumit cserélne, ezt mindenképp tudnia kell!

A hűvös reggelek után sok autósban felmerül a kérdés: eljött már a gumicsere ideje? De miben különbözik valójában a nyári és a téli abroncs? Hány foknál érdemes váltani, és valódi alternatívát jelenthet-e a négy évszakos gumi? A témában társlapunk, a feol.hu, Marton Zoltánt, a Marton Gumiszerviz szakmai vezetőjét kérdezte meg.

Gumicsere: minden, amit tudni érdemes

A szakértő elmondása szerint a téli és a nyári gumi közti fő különbség a keverék összetétele: a nyári abroncs hidegben megkeményedik, míg a téli rugalmas marad, ezért jobban tapad. Tartósan 7 °C alatt már ajánlott a csere. A négy évszakos gumi kompromisszumos megoldás, inkább azoknak való, akik keveset autóznak. A minimális profilmélység 1,6 milliméter, de biztonsági okokból ennél korábban is célszerű váltani. Egy garnitúra általában 3–4 évig használható biztonságosan. A lecserélt abroncsokat sötét, száraz helyen érdemes tárolni, mert a fény és a hő károsítja az anyagukat.

A pénzérme nem mérőeszköz

Fontos, hogy a gumiabroncs kopását időnként ellenőrizzük. Korábban beszámoltunk arról, hogy egyesek pénzérmével próbálják ezt megtenni, ám ez nem ad pontos eredményt.