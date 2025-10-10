október 10., péntek

Állatvédelem szívvel-lélekkel: Gregor Bernadett is részt vesz a közös munkában

Címkék#ÁDPK#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#Gregor Bernadett#Cser-Palkovics András

Újabb ismert név állt az állatvédelem mellé. Gregor Bernadett az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör tagjaként szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az állatok védelme közös felelősségünk.

Duol.hu

Újabb ismert név csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz. Gregor Bernadett is tagja lett annak a közösségnek, amely az állatvédelem ügyét szeretné erősíteni a digitális térben és a mindennapokban egyaránt. A színésznő számára ez nem csupán társadalmi szerepvállalás, hanem valódi szívügy is – évtizedek óta elkötelezett az állatok védelme iránt, és az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan dolgozik a terület fejlesztésén.

Gregor Bernadett
Gregor Bernadett is az állatvédelem mellé állt
Fotó: Borsonline

Gregor Bernadett is az állatvédelem mellé állt

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kört (ÁDPK) Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére hozták létre. A közösség a hétvégén 14 taggal indult, köztük Gregor Bernadett mellett olyan közéleti személyiségekkel, mint Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A cél, hogy a digitális térben is erősödjön az együttgondolkodás, a tapasztalatcsere és az állatvédelem ügye.

Gregor Bernadett elmondta, örömmel tapasztalja, hogy az elmúlt években mennyi fejlődés történt ezen a területen – legyen szó az állatszervezetekkel való együttműködésről vagy a szemléletformálásról. Mint hangsúlyozta, az edukáció és a figyelemfelkeltés kulcsfontosságú, hiszen valódi változást csak az emberek bevonásával lehet elérni.

A színésznő szerint az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől. „Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni” – fogalmazott.

Teljes cikk itt olvasható

 

