Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.09.29.-2025.10.05.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Kovács Míra
|09.29.
|2900
|51
|Kovács Judit
|Kovács Norbert
|Göbölös Elena Léna
|09.29.
|4200
|56
|Göbölösné Berkesi Renáta
|Göbölös Roland
|Sárosi Amélia
|10.02.
|3300
|51
|Sárosi Lúcia Nikoletta
|Sárosi Tamás
|Vajda Elodi
|10.03.
|2600
|49
|Gosztolai Zsanett
|Vajda Lajos Norbert
|Virág Johanna
|10.04.
|3800
|53
|Virág-Szekér Petronella Dalma
|Virág Krisztián
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
