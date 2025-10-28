Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás: Shutterstock

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet

Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek

2025.10.20.-2025.10.26.

Gyermek család- és utóneve Születési dátum Súly gramm Hossz cm Anyja neve Apja neve Gádory Bercel Dávid 10.20. 3750 52 Gádoryné Mezei Lilla Gádory Dávid Kalmár Léna Mirella 10.21. 3300 53 Kalmár Kinga Rebeka Kalmár Gyula Kovács Benett 10.21. 3900 58 Kovács Viktória Kovács Lajos Völcsei Máté 10.24. 3900 52 Molnár Aranka Völcsei János Tóth Sára 10.25. 3250 52 Tóth-Szabó Dóra Tóth Kardos Vilmos

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

