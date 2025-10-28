49 perce
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.10.20.-2025.10.26.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Gádory Bercel Dávid
|10.20.
|3750
|52
|Gádoryné Mezei Lilla
|Gádory Dávid
|Kalmár Léna Mirella
|10.21.
|3300
|53
|Kalmár Kinga Rebeka
|Kalmár Gyula
|Kovács Benett
|10.21.
|3900
|58
|Kovács Viktória
|Kovács Lajos
|Völcsei Máté
|10.24.
|3900
|52
|Molnár Aranka
|Völcsei János
|Tóth Sára
|10.25.
|3250
|52
|Tóth-Szabó Dóra
|Tóth Kardos Vilmos
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
