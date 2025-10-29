1 órája
Országos sikerek: öt Fejér vármegyei gimnázium a legjobb százban
Megjelent a középiskolák rangsora, amely az ország száz legjobb gimnáziumát sorolja be. A listára idén öt Fejér vármegyei iskola is felkerült.
Négy székesfehérvári és egy velencei intézmény is bekerült az országos élmezőnybe. A gimnáziumi rangsor összeállításakor az érettségi tantárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) és a kompetenciamérések eredményeit, valamint a felvételi pontszámokat is értékelik – írta társlapunk a feol.hu.
Legjobb gimnáziumok Fejér vármegyében – gimnáziumi rangsor
A zárójelben szereplő szám jelzi, hogy az adott iskola hányadik helyet érte el a HVG száz legjobb gimnázium listáján:
- (49.) Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium
- (50.) Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
- (80.) Zöldliget Magyar-Angol Baptista Gimnázium (Velence)
- (86.) Tóparti Gimnázium (Székesfehérvár)
- (87.) Ciszterci Szent István Gimnázium (Székesfehérvár)
A rangsor jól mutatja, hogy Fejér vármegye oktatási intézményei országos szinten is kimagasló teljesítményt nyújtanak.
Dunaújvárosi iskola a rangsorban
Korábban dunaújvárosi iskola is felkerült a rangsorba – A HVG a legjobb magán- és alapítványi gimnáziumokat a 2023 tavaszi érettségi, kompetenciamérés és felvételi eredmények alapján rangsorolta. A Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosból a rangsor 17. helyén végzett, kiemelve a város oktatási színvonalát.
Előkelő helyen a Pannon Oktatási Központ
