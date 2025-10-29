Országos sikerek: öt Fejér vármegyei gimnázium a legjobb százban

Négy székesfehérvári és egy velencei intézmény is bekerült az országos élmezőnybe. A gimnáziumi rangsor összeállításakor az érettségi tantárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) és a kompetenciamérések eredményeit, valamint a felvételi pontszámokat is értékelik – írta társlapunk a feol.hu.

Öt Fejér vármegyei gimnázium, köztük négy székesfehérvári és egy velencei, felkerült a HVG országos top 100-as gimnáziumi rangsorába.

Legjobb gimnáziumok Fejér vármegyében – gimnáziumi rangsor

A zárójelben szereplő szám jelzi, hogy az adott iskola hányadik helyet érte el a HVG száz legjobb gimnázium listáján:

(49.) Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium

(50.) Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

(80.) Zöldliget Magyar-Angol Baptista Gimnázium (Velence)

(86.) Tóparti Gimnázium (Székesfehérvár)

(87.) Ciszterci Szent István Gimnázium (Székesfehérvár)

A rangsor jól mutatja, hogy Fejér vármegye oktatási intézményei országos szinten is kimagasló teljesítményt nyújtanak.

Dunaújvárosi iskola a rangsorban

Korábban dunaújvárosi iskola is felkerült a rangsorba – A HVG a legjobb magán- és alapítványi gimnáziumokat a 2023 tavaszi érettségi, kompetenciamérés és felvételi eredmények alapján rangsorolta. A Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosból a rangsor 17. helyén végzett, kiemelve a város oktatási színvonalát.