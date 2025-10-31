Dunaföldvári cukrászok a világ legjobbjai között

Október 27. és 31. között Olaszországban, a híres Carpigiani Gelato University-ben gyűlnek össze Európa legjobb fagylaltkészítői. Itt mérik össze a tudásukat a Gelato Festival World Masters európai döntőjében és kiderül majd hogyan szerepelnek a magyar fagylaltmesterek a világ élvonalában. A rangos versenyen 17 ország 150 mestercukrásza vesz részt – közülük kerülnek majd ki azok, akik képviselhetik hazájukat a 2026-os világbajnokságon.

A Gelato Festival döntőjében két dunaföldvári fagylalt cukrászmester, Tóth Norbert és Nagy László is bizonyíthatja tehetségét.

Gelato Festival World Masters – Magyar cukrászok a világ legjobbjai között

A sorozat 2022-ben indult, és azóta több mint négyezer fagylaltkészítő mérette meg magát a világ különböző pontjain. Tavaly számoltunk be arról, hogy a fehérvári cukrászmester, Damniczki Balázs nyerte meg a döntőt. A magyar cukrászok évek óta az élmezőnyben szerepelnek, így nem véletlen, hogy idén már a magyar döntőt is Olaszországban rendezik meg. A nemzetközi mezőnybe kilenc magyar fagylaltmester jutott be – köztük két dunaföldvári versenyző, akik most a nemzetközi zsűri előtt bizonyíthatják tehetségüket: Tóth Norbert (Tóth Cukrászda) a különleges „Karibi kávé miso karamell” ízzel és Nagy László (Marcipán Cukrászda, Dunaföldvár) pedig a „Mandulás Fehércsoki” kreációval került a legjobbak közé, számolt be a megmérettetésről a Magyar Cukrász Ipartestület közösségi oldalán.

A döntőben mellettük olyan nevek képviselik hazánkat, mint Pataki Ádám, Damniczki Balázs vagy Marsa Éva Heléna – mindannyian a magyar fagylaltkultúra legelismertebb szakemberei közé tartoznak. A verseny tétje nem kisebb, mint a világbajnoki részvétel: a legjobb két magyar fagylaltkészítő továbbjut a 2026-os fináléba, ahol a világ legkiválóbb mestereivel mérhetik össze tudásukat.