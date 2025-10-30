43 perce
Többet fizethetünk a kutakon, ha ilyen autónk van
Péntektől újra emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a gázolajár-változás hatásait már holnaptól.
A gázolajár-változás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. A gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik 2025. október 31-én, pénteken.
Gázolajár-változás
Holnaptól tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon – derül ki a holtankoljak.hu friss adataiból. A nagykereskedelmi árak jelentős emelkedése miatt a gázolaj emelkedni fog a hazai töltőállomásokon.
A változás értelmében a gázolaj 3 forinttal emelkedik literenként. Az áremelkedés péntekről, azaz 2025. október 31-től lép életbe, így érdemes lehet a tankolást a mai napra időzíteni.
Mai napon (2025.10.30-án) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 580 Ft/liter
- Gázolaj: 589 Ft/liter
A bejelentett emeléssel a gázolaj ára 592 forintra emelkedhet.
Forrás: holtankoljak.hu
A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településenként – például Dunaújváros esetében is – megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.