Többet fizethetünk a kutakon, ha ilyen autónk van

A gázolajár-változás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. A gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik 2025. október 31-én, pénteken.

Gázolajár-változás a kutakon. Az üzemenyag ára emelkedni fog!

Fotó: Archív / MW

Gázolajár-változás

Holnaptól tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon – derül ki a holtankoljak.hu friss adataiból. A nagykereskedelmi árak jelentős emelkedése miatt a gázolaj emelkedni fog a hazai töltőállomásokon.

A változás értelmében a gázolaj 3 forinttal emelkedik literenként. Az áremelkedés péntekről, azaz 2025. október 31-től lép életbe, így érdemes lehet a tankolást a mai napra időzíteni.

Mai napon (2025.10.30-án) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

A bejelentett emeléssel a gázolaj ára 592 forintra emelkedhet.

Forrás: holtankoljak.hu

A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településenként – például Dunaújváros esetében is – megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.