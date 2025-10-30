október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árváltozás

2 órája

Többet fizethetünk a kutakon, ha ilyen autónk van

Címkék#forintra#benzinárváltozás#nyersolaj

Péntektől újra emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a gázolajár-változás hatásait már holnaptól.

Duol.hu

A gázolajár-változás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. A gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik 2025. október 31-én, pénteken.

Gázolajár-változás
Gázolajár-változás a kutakon. Az üzemenyag ára emelkedni fog!
Fotó: Archív / MW

Gázolajár-változás

Holnaptól tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon – derül ki a holtankoljak.hu friss adataiból. A nagykereskedelmi árak jelentős emelkedése miatt a gázolaj emelkedni fog a hazai töltőállomásokon.

A változás értelmében a gázolaj 3 forinttal emelkedik literenként. Az áremelkedés péntekről, azaz 2025. október 31-től lép életbe, így érdemes lehet a tankolást a mai napra időzíteni.

Mai napon (2025.10.30-án) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter

A bejelentett emeléssel a gázolaj ára 592 forintra emelkedhet.

Forrás: holtankoljak.hu

A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településenként – például Dunaújváros esetében is – megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu