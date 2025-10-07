A gázolaj ára lejtmenetbe kezdett

A gázolaj árváltozás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. 2025. október 8-án, szerdán változnak az üzemanyagárak: a 95-ös benzin változatlan marad, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb a nagykereskedelemben. A csökkentés a kutakon is érezhető lesz, így a gázolaj ára mérséklődik.

Gázolaj árváltozás és benzinár-változás a kutakon. Az üzemenyag ára csökkenni fog!

Fotó: Archív / MW

Gázolaj árváltozás, benzinár-változás

A keddi árkorrekció után a 95-ös benzin átlagára jelenleg 582 Ft/liter, míg a gázolajé 586 Ft/liter. A most bejelentett csökkentés következtében szerdára a gázolaj átlagára csökkenhet, így az autósok kisebb mértékű könnyebbségre számíthatnak a tankolásnál.

A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településre lebontva is megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.