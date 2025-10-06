október 6., hétfő

Üzemanyag

1 órája

Az üzemanyagárak már szánkóznak lefelé

Címkék#csütörtöki#forintra#benzinárváltozás#nyersolaj

Keddtől csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a gázolaj árváltozás és a benzinár-változás hatásait.

Duol.hu
Az üzemanyagárak már szánkóznak lefelé

Változás a kutakon. A benzinárváltozás nemcsak a hétköznapi autósokat érinti

Fotó: Archív / MW

A gázolaj árváltozás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. 2025. október 7-én, kedden változnak az üzemanyagárak: a 95-ös benzin bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal lesz olcsóbb a nagykereskedelemben. A csökkentés a kutakon is érezhető lesz, így mindkét üzemanyag ára mérséklődik.

gázolaj árváltozás
Gázolaj árváltozás és benzinár-változás a kutakon. Az üzemenyag ára csökkenni fog!
Fotó: Archív / MW

Gázolaj árváltozás, benzinár-változás

A csütörtöki árkorrekció után a 95-ös benzin átlagára jelenleg 584 Ft/liter, míg a gázolajé 589 Ft/liter. A most bejelentett csökkentés következtében keddre a gázolaj és a benzin átlagára is csökkenhet, így az autósok kisebb mértékű könnyebbségre számíthatnak a tankolásnál.

A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településre lebontva is megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.

 

