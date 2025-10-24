Amikor a forradalom szóért rendőr vitt el

Október 23-án Baracs templomosi temetőben hajtottak fejet az 1956-os hősök előtt a baracsiak. A forradalom és szabadságharc mozzanatait először a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 7. osztályos tanulói idézték meg. A gyerekeket Benkéné Juhász Márta tanárnő készítette fel és tanította be. A táncos elemeket Czuppon Péter segítségével állították össze.

Baracson hagyományosan a Templomosi temetőben Farkas István sírjánál emlékeznek a baracsiak az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire

Fotó: Baracs Faluház

Amikor még ellenforradalom volt a forradalom!

Az iskolásokat követően Várai Róbert Baracs polgármestere mondott beszédet, melyben kitért az egykori iskolai oktatás 1956-os eseményeit érintő emlékeire. Személyes történetét felidézve elmondta, hogy középiskolás korában mennyire nem tudták, mi is volt valójában 1956 októberében?

– Érettségi előtt Mézes tanárnő megkérdezte: Kormos fiam mi volt ’56 októberében? Kormos pedig rávágta, hogy forradalom volt tanárnő! Az osztályban pedig kitört a nevetés, az osztálytársunk még azt sem tudja, hogy ellenforradalom volt. Mézes tanárnő meg egyszerűen lefagyott, elsápadt és nem tudott szóhoz jutni. Ekkor szépen elcsöndesedett az osztály és néztünk egy nagyot, hogy most mi van? A döbbent csendben egyszer csak megszólalt a tanárnő:

Kormos fiam, ha te két hónap múlva az érettségin ezt fogod mondani hogy forradalom volt, akkor engem a rendőrség fog elvinni!..

– Ekkor tanultunk meg valamit, hogy igazából mi is lehetett? Mi, még ezt a fajta képzést kaptuk – emlékezett az előző rendszerben megélt iskolai mozzanatokra Várai Róbert.

Intézmények, civil szervezetek, magánemberek és a család képviselői vettek részt a megemlékezésen

Fotó: Baracs Faluház

A folytatásban elhangzott, hogy a magyarok a szabadság népe, még akkor is, ha itt a Kárpát-medencében keveredünk is a szomszéd népekkel, de valahogyan mindenki, aki megtanulja a nyelvünket, az egész egyszerűen magyarrá válik. Példának lett felhozva az 1848 as szabadságharc, melyben több nemzetiség harcolt a közös ügyért a szabadságért.

Várai Róbert hivatkozott vallási összefüggésekre is Makovecz Imre mondatát idézve, aki maga is részt vett a tüntetésben, a szervezésben és 56-os ellenálló volt. „A magyarok arkangyala két hétre leereszkedett és megmutatta magát.” Valószínűleg Petőfi is erre gondolhatott 1948-ban, amikor a Nemzeti Dal sorait szavalta: