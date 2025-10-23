október 23., csütörtök

Forradalom és szabadságharc

6 perce

Megható emlékezés Sárbogárdon az 56-os hősök tiszteletére

Címkék#műsor#Varga Gábor#Sárbogárd#Petőfi Sándor Gimnázium#országgyűlési képviselő#forradalom és szabadságharc

Sárbogárd ismét méltó módon készült az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek ünnepére. A városban idén is közös megemlékezéssel és bensőséges hangulatban hajtottak fejet a hősök emléke előtt.

Duol.hu
Megható emlékezés Sárbogárdon az 56-os hősök tiszteletére

Varga Gábor, Sárbogárd és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Művelődési Házban a Petőfi Sándor Gimnázium végzős diákjai megható, lélekemelő műsorral idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Az ünnepi programot követően a város több pontján elhelyezett koszorúk is azt üzenték: soha nem felejtik azokat, akik a szabadságért küzdöttek és áldozták életüket!

forradalom és szabadságharc
Forradalom és szabadságharc: Sárbogárdon a közösség, a gimnázium diákjai és Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője emlékeztek az 1956-os hősökre.
Forrás: Varga Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Forradalom és szabadságharc: az 56-os hősök öröksége

Hálás vagyok, hogy ma szabadon beszélhetünk, ünnepelhetünk, emlékezhetünk és dolgozhatunk országunkért, hiszen mindez az 56-os hősök öröksége.

– írta Varga Gábor, országgyűlési képviselő.

