Megható emlékezés Sárbogárdon az 56-os hősök tiszteletére
Sárbogárd ismét méltó módon készült az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek ünnepére. A városban idén is közös megemlékezéssel és bensőséges hangulatban hajtottak fejet a hősök emléke előtt.
Varga Gábor, Sárbogárd és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Művelődési Házban a Petőfi Sándor Gimnázium végzős diákjai megható, lélekemelő műsorral idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Az ünnepi programot követően a város több pontján elhelyezett koszorúk is azt üzenték: soha nem felejtik azokat, akik a szabadságért küzdöttek és áldozták életüket!
Forradalom és szabadságharc: az 56-os hősök öröksége
Hálás vagyok, hogy ma szabadon beszélhetünk, ünnepelhetünk, emlékezhetünk és dolgozhatunk országunkért, hiszen mindez az 56-os hősök öröksége.
– írta Varga Gábor, országgyűlési képviselő.
