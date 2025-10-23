Megható emlékezés Sárbogárdon az 56-os hősök tiszteletére

Varga Gábor, Sárbogárd és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Művelődési Házban a Petőfi Sándor Gimnázium végzős diákjai megható, lélekemelő műsorral idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Az ünnepi programot követően a város több pontján elhelyezett koszorúk is azt üzenték: soha nem felejtik azokat, akik a szabadságért küzdöttek és áldozták életüket!

Forrás: Varga Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Forradalom és szabadságharc: az 56-os hősök öröksége

Hálás vagyok, hogy ma szabadon beszélhetünk, ünnepelhetünk, emlékezhetünk és dolgozhatunk országunkért, hiszen mindez az 56-os hősök öröksége.

– írta Varga Gábor, országgyűlési képviselő.