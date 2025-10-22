október 22., szerda

Megemlékezés

4 órája

A nemzeti ünnepünkre készülünk

Október 23. az egyik nemzeti ünnepünk. Ekkkor tört ki 1956-ban a forradalom és szabadságharc.

Agárdy Csaba
A nemzeti ünnepünkre készülünk

Nemzeti ünnepre készülünk

Fotó: dunaujvaros.hu

1956. október 23-án tört ki a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni felkelés, amely a szabadság és a függetlenség iránti törekvések szimbólumává vált. Október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja, nemzeti ünnepünk. A hagyományoknak megfelelően Dunaújvárosban is megemlékezünk e jeles napról. 

forradalom és szabadságharc
Október 23-án tört ki a forradalom és szabadságharc 1956-ban
Fotó: MW

Díjazás a forradalom és szabadságharc ünnepén

A program szerdán 17 órakor kezdődik a Kultik Moziban, amikor is a Dunaújvárosért díjat adják át ünnepélyes keretek között. Az eseményen ünnepi műsort ad a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes. Másnap az 1956-os temetői kopjafánál 9 órakor kezdődik a megemlékezés és koszorúzás. Az összejövetelen fellép a Viadana Kamarakórus, beszédet mond Zámbó Fanni, a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakközépiskola tanulója.


