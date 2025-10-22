4 órája
A nemzeti ünnepünkre készülünk
Október 23. az egyik nemzeti ünnepünk. Ekkkor tört ki 1956-ban a forradalom és szabadságharc.
Fotó: dunaujvaros.hu
1956. október 23-án tört ki a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni felkelés, amely a szabadság és a függetlenség iránti törekvések szimbólumává vált. Október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja, nemzeti ünnepünk. A hagyományoknak megfelelően Dunaújvárosban is megemlékezünk e jeles napról.
Díjazás a forradalom és szabadságharc ünnepén
A program szerdán 17 órakor kezdődik a Kultik Moziban, amikor is a Dunaújvárosért díjat adják át ünnepélyes keretek között. Az eseményen ünnepi műsort ad a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes. Másnap az 1956-os temetői kopjafánál 9 órakor kezdődik a megemlékezés és koszorúzás. Az összejövetelen fellép a Viadana Kamarakórus, beszédet mond Zámbó Fanni, a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakközépiskola tanulója.
