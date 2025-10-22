Újabb földrengés Csongrádon – az eddiginél erősebb rengés rázta meg a térséget!

A földrengést a lakosság több településen, köztük Csongrádon és a környező falvakban is érezték, főként a csendes éjszakai órákban. A mozgás néhány másodpercig tarthatott, és elsősorban enyhe rázkódásként, morajlásként érzékelték az emberek. Az obszervatóriumhoz, valamint a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról vagy sérülésekről. A szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a térséget, de a jelenlegi adatok alapján utórengéseket nem jeleztek.

4,1-es erősségű földrengés rázta meg Csongrádot és környékét október 22-én hajnalban. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Forrás: Shutterstock

Forrás: katasztrofavedelem.hu

Korábbi földrengések

Az utóbbi időben több kisebb földrengést is észleltek Csongrád vármegye térségében. 2025. július 5-én 3,6-os, április 12-én pedig 3,3-as magnitúdójú rengés történt, utóbbi epicentruma a román határ közelében volt, és Makón is jól érezhető volt. 2024 júniusában Dunaújváros közelében 2,6-os erősségű földrengést regisztráltak, amely szintén nem okozott károkat.