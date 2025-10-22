1 órája
Újabb földrengés Csongrádon – az eddiginél erősebb rengés rázta meg a térséget!
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint 2025. október 22-én, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád-Csanád vármegyében, Csongrád közelében.
A földrengést a lakosság több településen, köztük Csongrádon és a környező falvakban is érezték, főként a csendes éjszakai órákban. A mozgás néhány másodpercig tarthatott, és elsősorban enyhe rázkódásként, morajlásként érzékelték az emberek. Az obszervatóriumhoz, valamint a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról vagy sérülésekről. A szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a térséget, de a jelenlegi adatok alapján utórengéseket nem jeleztek.
Korábbi földrengések
Az utóbbi időben több kisebb földrengést is észleltek Csongrád vármegye térségében. 2025. július 5-én 3,6-os, április 12-én pedig 3,3-as magnitúdójú rengés történt, utóbbi epicentruma a román határ közelében volt, és Makón is jól érezhető volt. 2024 júniusában Dunaújváros közelében 2,6-os erősségű földrengést regisztráltak, amely szintén nem okozott károkat.
