Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban
A fogfájás nem vár hétköznapig, de szerencsére a fogorvosi ügyeletek vészhelyzetben is segítenek. Cikkünkben megmutatjuk, hol és hogyan kaphatsz sürgősségi ellátást, ha a fájdalom nem tűr halasztást.
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)
Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:
19.
vasárnap
Dunaújváros, Derkovits u. 2.
25/747-797
23.
nemzeti ünnep
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-416
24.
pihenőnap
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-415
25.
szombat
Dunaújváros, Alkotás u. 7.
25/743-753
26.
vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-418
A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.