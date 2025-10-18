Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

19. vasárnap Dunaújváros, Derkovits u. 2. 25/747-797 23. nemzeti ünnep Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-416 24. pihenőnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-415 25. szombat Dunaújváros, Alkotás u. 7. 25/743-753 26. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-418

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.