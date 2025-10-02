Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – fermentlé bűz ügyben még nincs végleges megoldás, de látszik előrelépés

A fermentlé szaghatás mérséklésének érdekében tartottak egyeztető fórumot október 2-án, csütörtök délelőtt Mezőfalván a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, ahol a résztvevők közösen keresték a megoldást. A rendezvényen részt vett dr. Tanárki Gábor főispán, Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, dr. Kovács Péter a Fejér Vármegyei Kormányhivatal igazatója, Petrás József a Környezetvédelmi Hatóságtól, Szücs Norbert főispáni kabinetfőnök, a Kormányhivatal nővény- és talajvédelmi osztály szakemberei, a Pannonia Bio Zrt. képviseletében Pavel Kudriavtcev vezérigazgató, Horváth Kristóf termelési igazgató és Zatkalik Dániel kommunikációs vezető. A Sittara Kft. részéről Grassl Bernhard Alfréd ügyvezető és jogi képviselője. Továbbá Mezőfalva polgármestere Márok Csaba, Mezőfalva és Nagyvenyim képviselői, mezőfalvi gazdák és civil szervezetek képviselői.

Hatóságok, vármegyei elöljárók, önkormányzati képviselők, érintett cégek képviselői és civilek egyeztettek a fermentlé bűzének megszüntetése érdekében

Fotó: Horváth László - duol.hu

Ígéretek most is elhangzottak a fermentlé bűzének csökkentése érdekében

2024 ősze óta keseríti a mezőfalvi és a környékbeli települések lakóinak életét a Mezőfalva határában kialakított 60 ezer köbméteres nyílt fermentlétárolókból kipárolgó bűz, valamint a kijuttatás során is érezhető kellemetlen szag.

2025 nyarán elfogyott a lakosság türelme és lincshangulatot sem nélkülöző lakossági tiltakozásban, kamionmegállítási akcióban, aláírás gyűjtésben nyilvánult meg az ellenállás.

Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője szó szerint a frontvonalban lépett az ügyintézés élére, és kezdeményezésére a szakhatóságokkal, valamint a Kormányhivatallal egyeztetve szeptember 30-ig felfüggesztették a tevékenységet. A mostani október 2-ai megbeszélésen többek között elhangzott, hogy a fermentlevet előállító cég dolgozik egy speciális bevonat kijuttatásán.

Ez a remények szerint meggátolja a tározókban lévő anyag kipárolgását és nagymértékben csökkenti, vagy megszünteti a bűzhatást.

Más településen ez már bevált, így várhatóan itt is működni fog. A fermentlé keletkezésénél hallottuk, hogy technológiai váltás is szükséges lehet, ami elől nem zárkózik el a cég.