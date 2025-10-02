1 órája
Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – fermentlé bűz ügyben még nincs végleges megoldás, de látszik előrelépés
Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – összegzett Varga Gábor országgyűlési képviselő. Egyeztető fórumot tartottak többek közt a főispán részvételével a fermentlé bűzének megszüntetése érdekében csütörtökön Mezőfalván, a találkozó végén már látszott némi remény a változásra.
A fermentlé szaghatás mérséklésének érdekében tartottak egyeztető fórumot október 2-án, csütörtök délelőtt Mezőfalván a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, ahol a résztvevők közösen keresték a megoldást. A rendezvényen részt vett dr. Tanárki Gábor főispán, Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, dr. Kovács Péter a Fejér Vármegyei Kormányhivatal igazatója, Petrás József a Környezetvédelmi Hatóságtól, Szücs Norbert főispáni kabinetfőnök, a Kormányhivatal nővény- és talajvédelmi osztály szakemberei, a Pannonia Bio Zrt. képviseletében Pavel Kudriavtcev vezérigazgató, Horváth Kristóf termelési igazgató és Zatkalik Dániel kommunikációs vezető. A Sittara Kft. részéről Grassl Bernhard Alfréd ügyvezető és jogi képviselője. Továbbá Mezőfalva polgármestere Márok Csaba, Mezőfalva és Nagyvenyim képviselői, mezőfalvi gazdák és civil szervezetek képviselői.
Ígéretek most is elhangzottak a fermentlé bűzének csökkentése érdekében
2024 ősze óta keseríti a mezőfalvi és a környékbeli települések lakóinak életét a Mezőfalva határában kialakított 60 ezer köbméteres nyílt fermentlétárolókból kipárolgó bűz, valamint a kijuttatás során is érezhető kellemetlen szag.
2025 nyarán elfogyott a lakosság türelme és lincshangulatot sem nélkülöző lakossági tiltakozásban, kamionmegállítási akcióban, aláírás gyűjtésben nyilvánult meg az ellenállás.
Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője szó szerint a frontvonalban lépett az ügyintézés élére, és kezdeményezésére a szakhatóságokkal, valamint a Kormányhivatallal egyeztetve szeptember 30-ig felfüggesztették a tevékenységet. A mostani október 2-ai megbeszélésen többek között elhangzott, hogy a fermentlevet előállító cég dolgozik egy speciális bevonat kijuttatásán.
Ez a remények szerint meggátolja a tározókban lévő anyag kipárolgását és nagymértékben csökkenti, vagy megszünteti a bűzhatást.
Más településen ez már bevált, így várhatóan itt is működni fog. A fermentlé keletkezésénél hallottuk, hogy technológiai váltás is szükséges lehet, ami elől nem zárkózik el a cég.
Az alvállalkozó nem végezte megfelelően a munkát
Továbbá megtudtuk, hogy a fermentlé kijuttatásban eddig közreműködő alvállalkozó nem végezte megfelelően a munkát. Itt is változás történt. Szigorúbb és jobban ellenőrzött tevékenységet ígért a Sittara Kft.
A nagy kérdés azonban továbbra is az, hogy miként lehetne a leggyorsabban megszüntetni a tározókban lévő anyag kipárolgását. A mezőfalviak és a falu vezetése nem akarja megvárni, amíg a cégek kísérleteznek.
A fő cél a meglévő több, mint negyvenezer köbméter fermentlé eltüntetése, felhasználása. Ez lenne csak garancia szagmentességre
– hangzott el többször is Márok Csabától, Mezőfalva polgármesterétől.
Bűz ügyben egyeztettek MezőfalvánFotók: Horváth László
Be továbbra se jöhet semmi, kifelé megfelelő technológiával igen
Az egyeztetés végén kiderült, továbbra sem hozhatnak a tározóba új anyagot, azonban onnan a megfelelő technológiát felhasználva vihetnek. Amikor már a fermentlevet előállító cég rendelkezik olyan technológiával, ami erős szaghatással nem terheli a lakossági környezetet, akkor ismét megvizsgálják a hatóságok a működési engedély kiadását.
Nem arra kaptak zöld utat, hogy erős bűzzel járó tevékenységet folytassanak
A fórum zárása után kértük egy összegzésre dr. Tanárki Gábor főispánt.
–A legfontosabb az, hogy amikor a hatóság kiadta a szükséges engedélyeket, akkor alaposan megvizsgálta a tevékenységeket és annak következményét is.
Itt is elmondtam, ezekben az engedélyekben nem arra kaptak zöld utat, hogy a lakosságot zavaró, erős bűzhatással járó tevékenységet folytathassanak, hanem egy szabályos tevékenység történjen.
– Amennyiben ezen az engedélyen túlterjeszkednek, vagy szabálytalanság történik, nyilván megtiltjuk, illetve felfüggessztjük a tevékenység végzését. Jelen pillanatban is ez történt. Most a cég megígérte, hogy olyan technológiát fog alkalmazni, hogy az eddig fennálló bűzhatás meg fog szűnni. Ennek tudatában majd elkezdhetik ismételten a munkát. Amennyiben továbbra is fellép a zavaró szag, azonnal lépni fogunk és ismét leállítjuk a tevékenységet.
– A lakosságot elsősorban az érinti, hogy a tározókban lévő anyaggal mi lesz? Hiszen ez okozza most a legnagyobb problémát. Ebben lesz változás?
– Várhatóan most valamennyit kijuttatnak belőle, mert neki is az az érdekük. Mint említettem, az a fontos, minél gyorsabban a tározók felszínére a jelzett anyagot ráterítsék. Továbbá a kijuttatásnál olyan technológiát alkalmazzanak, ami megakadályozza a zavaró szaghatást.
Több ezer ember életminőségével nem lehet szórakozni
A bűzügyi fejleményéneket értékelte Varga Gábor országgyűlési képviselő is
– A mai egyeztetésen léptünk egyet előre és magasabb szintre emeltük a beszélgetést, ami nem csak az volt, hanem valóban tartalmas munka. A legszélesebb körbe vontuk be a civileket, a helyi gazdákat, embereket, akik el is mondhatták adott esetben a véleményüket.
Megértették a cégek is, akik a elmúlt időben talán kevesebb energiát fektettek a probléma megismertetésébe, a kommunikációba. Azt is megértették, amit 1800 aláírás is megerősít, hogy több ezer ember életminőségével nem lehet szórakozni.
– Ki kell hangsúlyozni, hogy elég konstruktív volt az egyeztetés. Nyilvánvalóan a végleges megoldás még nem született meg, de komoly eredményt értünk el annak érdekében, hogy minél előbb visszatérhessen a normális, megszokott életkörülmény Mezőfalvára és a környező településekre.
- Az egyeztetésen a helyi és a vendég önkormányzati képviselői kérdések, hozzászólások mellett mezőfalvi gazdák is felszólalhattak, akik aggodalmukat fogalmazták meg a környezetvédelem, talajállapot és az utókor életkörülményeinek érdekében.
