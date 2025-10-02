október 2., csütörtök

Magas szintű egyeztetés

1 órája

Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – fermentlé bűz ügyben még nincs végleges megoldás, de látszik előrelépés

Címkék#fermentlé#Nagyvenyim#Mezőfalva

Több ezer ember életével nem lehet szórakozni – összegzett Varga Gábor országgyűlési képviselő. Egyeztető fórumot tartottak többek közt a főispán részvételével a fermentlé bűzének megszüntetése érdekében csütörtökön Mezőfalván, a találkozó végén már látszott némi remény a változásra.

Horváth László

A fermentlé szaghatás mérséklésének érdekében tartottak egyeztető fórumot október 2-án, csütörtök délelőtt Mezőfalván a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, ahol a résztvevők közösen keresték a megoldást. A rendezvényen részt vett dr. Tanárki Gábor főispán, Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, dr. Kovács Péter a Fejér Vármegyei Kormányhivatal igazatója, Petrás József a Környezetvédelmi Hatóságtól, Szücs Norbert főispáni kabinetfőnök, a Kormányhivatal nővény- és talajvédelmi osztály szakemberei, a Pannonia Bio Zrt. képviseletében Pavel Kudriavtcev vezérigazgató, Horváth Kristóf termelési igazgató és Zatkalik Dániel kommunikációs vezető. A Sittara Kft. részéről Grassl Bernhard Alfréd ügyvezető és jogi képviselője. Továbbá Mezőfalva polgármestere Márok Csaba, Mezőfalva és Nagyvenyim képviselői, mezőfalvi gazdák és civil szervezetek képviselői.

fermentlé
Hatóságok, vármegyei elöljárók, önkormányzati képviselők, érintett cégek képviselői és civilek egyeztettek a fermentlé bűzének megszüntetése érdekében 
Fotó: Horváth László - duol.hu

Ígéretek most is elhangzottak a fermentlé bűzének csökkentése érdekében

2024 ősze óta keseríti a mezőfalvi és a környékbeli települések lakóinak életét a Mezőfalva határában kialakított 60 ezer köbméteres nyílt fermentlétárolókból kipárolgó bűz, valamint a kijuttatás során is érezhető kellemetlen szag.

2025  nyarán elfogyott a lakosság türelme és lincshangulatot sem nélkülöző lakossági tiltakozásban, kamionmegállítási akcióban, aláírás gyűjtésben nyilvánult meg az ellenállás.

Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője szó szerint a frontvonalban lépett az ügyintézés élére, és kezdeményezésére a szakhatóságokkal, valamint a Kormányhivatallal egyeztetve szeptember 30-ig felfüggesztették a tevékenységet. A mostani október 2-ai megbeszélésen többek között elhangzott, hogy a fermentlevet előállító cég dolgozik egy speciális bevonat kijuttatásán. 

Ez a remények szerint meggátolja a tározókban lévő anyag kipárolgását és nagymértékben csökkenti, vagy megszünteti a bűzhatást.

 Más településen ez már bevált, így várhatóan itt is működni fog. A fermentlé keletkezésénél hallottuk, hogy technológiai váltás is szükséges lehet, ami elől nem zárkózik el a cég. 

Az alvállalkozó nem végezte megfelelően a munkát

Továbbá megtudtuk, hogy a fermentlé kijuttatásban eddig közreműködő alvállalkozó nem végezte megfelelően a munkát. Itt is változás történt. Szigorúbb és jobban ellenőrzött tevékenységet ígért a Sittara Kft. 

A nagy kérdés azonban továbbra is az, hogy miként lehetne a leggyorsabban megszüntetni a tározókban lévő anyag kipárolgását. A mezőfalviak és a falu vezetése nem akarja megvárni, amíg a cégek kísérleteznek. 

A fő cél a meglévő több, mint negyvenezer köbméter fermentlé eltüntetése, felhasználása. Ez lenne csak garancia szagmentességre

 – hangzott el többször is Márok Csabától, Mezőfalva polgármesterétől.

Bűz ügyben egyeztettek Mezőfalván

Fotók: Horváth László

Be továbbra se jöhet semmi, kifelé megfelelő technológiával igen

Az egyeztetés végén kiderült, továbbra sem hozhatnak a tározóba új anyagot, azonban onnan a megfelelő technológiát felhasználva vihetnek. Amikor már a fermentlevet előállító cég rendelkezik olyan technológiával, ami erős szaghatással nem terheli a lakossági környezetet, akkor ismét megvizsgálják a hatóságok a működési engedély kiadását. 

Nem arra kaptak zöld utat, hogy erős bűzzel járó tevékenységet folytassanak

A fórum zárása után kértük egy összegzésre dr. Tanárki Gábor főispánt.

–A legfontosabb az, hogy amikor a hatóság kiadta a szükséges engedélyeket, akkor alaposan megvizsgálta a tevékenységeket és annak következményét is. 

Itt is elmondtam, ezekben az engedélyekben nem arra kaptak zöld utat, hogy a lakosságot zavaró, erős bűzhatással járó tevékenységet folytathassanak, hanem egy szabályos tevékenység történjen. 

– Amennyiben ezen az engedélyen túlterjeszkednek, vagy szabálytalanság történik, nyilván megtiltjuk, illetve felfüggessztjük a tevékenység végzését. Jelen pillanatban is ez történt. Most a cég megígérte, hogy olyan technológiát fog alkalmazni, hogy az eddig fennálló bűzhatás meg fog szűnni. Ennek tudatában majd elkezdhetik ismételten a munkát. Amennyiben továbbra is fellép a zavaró szag, azonnal lépni fogunk és ismét leállítjuk a tevékenységet.

– A lakosságot elsősorban az érinti, hogy a tározókban lévő anyaggal mi lesz? Hiszen ez okozza most a legnagyobb problémát. Ebben lesz változás?
– Várhatóan most valamennyit kijuttatnak belőle, mert neki is az az érdekük. Mint említettem, az a fontos, minél gyorsabban a tározók felszínére a jelzett anyagot ráterítsék. Továbbá a kijuttatásnál olyan technológiát alkalmazzanak, ami megakadályozza a zavaró szaghatást.

Több ezer ember életminőségével nem lehet szórakozni

A bűzügyi fejleményéneket értékelte Varga Gábor országgyűlési képviselő is

– A mai egyeztetésen léptünk egyet előre és magasabb szintre emeltük a beszélgetést, ami nem csak az volt, hanem valóban tartalmas munka. A legszélesebb körbe vontuk be a civileket, a helyi gazdákat, embereket, akik el is mondhatták adott esetben a véleményüket. 

Megértették a cégek is, akik a elmúlt időben talán kevesebb energiát fektettek a probléma megismertetésébe, a kommunikációba. Azt is megértették, amit 1800 aláírás is megerősít, hogy több ezer ember életminőségével nem lehet szórakozni.

– Ki kell hangsúlyozni, hogy elég konstruktív volt az egyeztetés. Nyilvánvalóan a végleges megoldás még nem született meg, de komoly eredményt értünk el annak érdekében, hogy minél előbb visszatérhessen a normális, megszokott életkörülmény Mezőfalvára és a környező településekre.

  • Az egyeztetésen a helyi és a vendég önkormányzati képviselői kérdések, hozzászólások mellett mezőfalvi gazdák is felszólalhattak, akik aggodalmukat fogalmazták meg a környezetvédelem, talajállapot és az utókor életkörülményeinek érdekében.

Videó a korábbi, ominózus falugyűlésről

 

